DFB-Pokal - Duisburg gegen Dortmund live im Ersten

Die erste Hauptrunde im Ersten beginnt bereits am 12. September um 18 Uhr mit der Sportschau am Samstag. Fast zwei Stunden lang gibt es dann im TV und im Stream die Zusammenfassungen der Spiele.

Weiter geht es dann am Sonntag, den 13. September. Ab 18.47 Uhr zeigen wir in der Sportschau die Höhepunkte weiterer Partien und am Montag ab 20.15 Uhr dann live die Partie des Bundesligisten Borussia Dortmund gegen den Drittligisten MSV Duisburg.