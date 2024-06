Auslosung der 1. Runde DFB-Pokal - Jena empfängt Leverkusen, Bayern muss nach Ulm Stand: 01.06.2024 19:04 Uhr

"Losfee" Nils Petersen hat live in der Sportschau am Samstag (01.06.2024) die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal ausgelost: Carl-Zeiss Jena empfängt Champion Bayer Leverkusen, die Bayern treten in Ulm an.

Ole Kittner, Sportchef von Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster, freute sich am Sportschau-Mikrofon auch auf einen ganz hochkarätigen Gegner: "Der VfB Stuttgart spielt Champions League, das ist ein tolles Los." Die Erfahrungen der Preußen mit Top-Gegnern ist noch frisch: In der abgelaufenen Saison waren die Bayern in der 1. Runde zu Gast, Preußen schlug sich bei der 0:4-Niederlage durchaus beachtlich.

Phoenix Lübeck bekommt es mit Borussia Dortmund zu tun. "Ich bin sprachlos" , sagte Lübecks Clubvorstand Thomas Laudi. "Das ist die Krönung einer erfolgreichen Saison."

Essen erwartet Leipzig

Der 1. FC Saarbrücken, großer Pokalschreck 2023/24, darf im Ludwigspark den 1. FC Nürnberg begrüßen. Marcus Steegmann, Direktor Profifußball von Rot-Weiß Essen, muss sich mit RB Leipzig befassen: "Sportlich natürlich eine Riesen-Herausforderung, aber auch ein sehr attraktives Los" , sagte er im Ersten.

Alle Spiele im Überblick:

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

Arminia Bielefeld (Westfalen) - Hannover 96

Jahn Regensburg - VfL Bochum

Preußen Münster - VfB Stuttgart

Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt

Erzgebirge Aue (Vize-Pokalsieger Sachsen) - Borussia Mönchengladbach

Sportfreunde Lotte (Meister Oberliga Westfalen) - Karlsruher SC

Bremer SV (Bremen) - SC Paderborn

SV Meppen (Niedersachsen I) - Hamburger

SV Würzburger Kickers (Meister Regionalliga Bayern) - TSG Hoffenheim

1. FC Phönix Lübeck (Schleswig-Holstein) - Borussia Dortmund

VfV 06 Hildesheim (Niedersachsen II) - SV Elversberg

FC 08 Villingen (Südbaden) - 1. FC Heidenheim

1. FC Saarbrücken (Saarland) - 1. FC Nürnberg

FC Energie Cottbus (Brandenburg) - Werder Bremen

TuS Koblenz (Rheinland) - VfL Wolfsburg

Rot-Weiss Essen (Niederrhein) - RB Leipzig

Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05

FC Ingolstadt 04 (Bayern) - 1. FC Kaiserslautern

SV Sandhausen (Baden) - 1. FC Köln

SSV Ulm 1846 - Bayern München

Offenbacher Kickers (Hessen) - 1. FC Magdeburg

Carl-Zeiss Jena (Thüringen) - Bayer Leverkusen

VfR Aalen (Württemberg) - Schalke 04

Hansa Rostock - Hertha BSC

Hallescher FC (Sachsen-Anhalt) - FC St. Pauli

VfL Osnabrück - SC Freiburg

Greifswalder FC (Mecklenburg-Vorpommern) - Union Berlin

TSV Schott Mainz (Südwest) - SpVgg Greuther Fürth

Teutonia Ottensen (Hamburg) - Darmstadt 98

Viktoria Berlin (Berlin) - FC Augsburg

Alemannia Aachen (Mittelrhein) - Holstein Kiel

Wann werden die Runden gespielt?

1. Hauptrunde: 16. bis 19. August 2024 und 27./28. August 2024 (für Klubs, die im DFL Supercup spielen)

16. bis 19. August 2024 und 27./28. August 2024 (für Klubs, die im DFL Supercup spielen) 2. Hauptrunde: 29./30. Oktober 2024

29./30. Oktober 2024 Achtelfinale: 3./4. Dezember 2024

3./4. Dezember 2024 Viertelfinale: 4./5. und 25./26. Februar 2025

4./5. und 25./26. Februar 2025 Halbfinale: 1./2. April 2025

1./2. April 2025 Finale in Berlin: 24. Mai 2025

Welche Einnahmen gibt es für die Klubs?

Seit 2022 gilt im Pokal ein neuer Vertrag für die TV-Rechte. Zahlen für die Prämien 2024/25 hat der DFB noch nicht veröffentlicht, für den Pokalsieger waren zuletzt rund 14 Millionen Euro zu verdienen.

Prämien DFB-Pokal (in Euro) Runde 2022/23 2023/24 1. Hauptrunde 209.247 215.600 2. Hauptrunde 418.494 431.200 Achtelfinale 836.988 862.400 Viertelfinale 1.673.975 1.724.800 Halbfinale 3.347.950 3.449.600 Verlierer Finale 2.880.000 offen Sieger Finale 4.320.000 offen