Einmal den Pfosten zur Übung, dann der Treffer

Im Gegenzug fast das 0:1: Leon Bailey steckte den Ball schön rechts in den Strafraum auf den einlaufenden Brandt, der das feine Zuspiel mit dem rechten Fuß direkt verwertete: Pfosten. Kurz vor der Pause zeigte jener Julian Brandt mehr Treffsicherheit - diesmal mit seinem linken Bein: Charles Aranguiz brachte seinen Offensivkollegen mit einem Traumpass aus dem Mittelfeld halblinks in Position, Brandt lief durch bis in den Strafraum und schoss durch die Beine des Heidenheimer Keepers Müller ein zur bis dahin verdienten Führung.

Überraschender Ausgleich nach der Pause

Kurz nach der Pause der überraschende Ausgleich: Nach einem öffnenden Pass setzte sich Heidenheims Angreifer Nikola Dovedan gegen den nur begleitenden Aleksandar Dragovic stark durch, ließ den österreichischen Landsmann mit einer geschickten Körperdrehung stehen und schlenzte den Ball flach vorbei an Hradecky links ins Eck zum umjubelten 1:1. (48.)

Drei Minuten später um ein Haar der nächste Treffer der Gastgeber: Nach einem Konter stand Multhaup allein vor Hradecky, knallte aber den vom plötzlich stark agierenden Dovedan exakt von links zugespielten Ball an die Unterkante der Latte - die glasklare Chance zur Führung war nervös vertan.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt bewegte sich die Partie "auf Augenhöhe" - ein Klassenunterschied war nun nicht mehr zu erkennen. In der 71. Minute hatte Leverkusens Coach Peter Bosz genug gesehen: Mit Karim Bellarabi und Kevin Volland brachte der Niederländer seine Premiumstürmer. Aber Heidenheims Pläne waren anders.

Multhaup schießt Heidenheim in Führung

Als Volland und Bellarabi keine 60 Sekunden auf dem Platz gestanden hatten, erzielte Multhaup das 2:1: Bellarabi verhinderte Feicks Hereingabe von rechts nicht, Wendell verlor den Kontakt zu Multhaup, der den Ball über die Linie drückte.

"Die Brust wurde größer, das Stadion war da und wir sind froh, dass wir so einen Gegner schlagen konnten. Deswegen darf man heute mal feiern", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt.

In der Schlussviertelstunde warf Leverkusen alles nach vorne, Heidenheim verteidigte tapfer bis zum Schlusspfiff. Heidenheims Tormann Kevin Müller klärte in der 90. Minute mit einer lautstark von den Fans bejubelten Fußabwehr gegen einen Schuss von Bellarabi - die letzte Leverkusener Chance der Partie. Den Schlusspunkt setzte Heidenheims Glatzel, der in der Nachspielzeit Hradecky mit einem strammen Fernschuss prüfte, aber nicht überwand. Heidenheim spielt nun das Pokalviertelfinale am 2. und 3. April.

Heidenheim spielt in der 2. Liga am Sonntag in Darmstadt, Leverkusen muss in der Bundesliga bereits am Freitag in Mainz antreten.