Es hat sich vieles verändert, seitdem der Hamburger SV zuletzt im Halbfinale des DFB-Pokals stand, nicht zuletzt das Standing des einst so ruhmreichen Klubs. In Hamburg erinnert man sich gerne zurück an jenen Tag Ende April 2009, steht er doch für die guten Zeiten, und die sind gerade rar geworden: Barack Obama hatte wenige Monate zuvor das Amt als Präsident der USA angetreten, in Deutschland beschäftigte man sich mehr mit der Krise des Euro als mit einem Rechtsruck der Gesellschaft und der HSV war noch ein großer Verein. Dritter in der Bundesliga, Halbfinale im DFB-Pokal, Viertelfinale in der Europa League - das waren noch Zeiten.

Jedenfalls stand der Hamburger Sportverein in jenem Frühjahr vor zehn Jahren vor denkwürdigen Wochen. Binnen 19 Tagen traf er in drei Wettbewerben gleich viermal auf Werder Bremen, und den Anfang machte eben jenes Pokalhalbfinale, das die Hamburger nach Elfmeterschießen verloren. Nacheinander waren damals Jérôme Boateng, Ivica Olic und Marcell Jansen an Bremens Torhüter Tim Wiese gescheitert. Der Traum vom Endspiel in Berlin, er war geplatzt.