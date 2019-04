Der Zweitligist Hamburger SV und RB Leipzig bestreiten am Dienstag, 23. April, das erste Halbfinale des DFB-Pokals. Einen Tag später ist Rekordgewinner Bayern München bei Werder Bremen zu Gast.

Beide Begegnungen werden um 20.45 Uhr angepfiffen und sind live im Ersten zu sehen.

Die zeitgenauen Ansetzungen gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag (09.04.2019) bekannt. Das Finale findet am 25. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion statt und wird ebenfalls von der ARD live übertragen.

Reporter der Partie in Hamburg ist Gerd Gottlob, Moderator im Stadion ist Alexander Bommes. In Bremen vor Ort sind Reporter Tom Bartels und Moderator Matthias Opdenhövel. Aufgearbeitet wird das Pokal-Halbfinale im Anschluss an die Begegnung im "Sportschau Club" mit Alexander Bommes.

red | Stand: 09.04.2019, 10:20