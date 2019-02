Der Ligaprimus gegen den Zehnten - klare Sache? Keineswegs.

Der Weg ins Achtelfinale

So dominant die Borussia in der Bundesliga auftritt, so mühsam waren bisher die beiden Pokalpartien. Gegen die Zweitligisten Greuther Fürth und Union Berlin siegte der BVB jeweils nach Verlängerung - beide Male dank eines ganz späten Tores von Marco Reus. Bremen hatte beim 6:1 und 5:1 gegen die Regionalligisten Wormatia Worms und Weiche Flensburg 08 keine großen Probleme und erledigte die Pflichtaufgaben souverän.

Die Formkurve

Die Formkuve ist bei den Dortmundern - als Bundesliga-Tabellenführer und Champions-League-Achtelfinalist ganz natürlich - beeindruckend. Nur eines der vergangenen zwölf Pflichtspiele ging verloren. Spitzenspiele gegen Mönchengladbach und Leipzig wurden gewonnen, Abstiegskandidat Hannover abgefertigt und gegen die starke Frankfurter Eintracht am Wochenende auch zumindest einfach gepunktet und dabei gut gespielt.

Werder hat zwar in diesem Kalenderjahr (auch) noch nicht verloren (zwei Remis, ein Sieg), aber zuletzt beim 1:1 gegen Kellerkind Nürnberg und auch beim knappen 1:0 über Hannover 96 nicht restlos überzeugt. Der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt fehlt noch die Konstanz, wenn es etwas mit dem ambitionierten Ziel "Europa" werden soll, das Potenzial dafür ist aber immer wieder zu sehen.

Das Personal

Dortmunds Coach Lucien Favre hat bereits angekündigt, seine Anfangsformation auf ein paar Positionen verändern zu wollen, um (weiteren) Verletzungen durch Überbelastung vorzubeugen. Schließlich stehen nach dem Bremen-Spiel weitere schwierige Duelle wie die Bundesligapartie gegen Hoffenheim und das Champions-League-Achtelfinale gegen Tottenham an. In der Defensive, wo der Schweizer die größten Personalsorgen hat, könnten Ömer Toprak und Marcel Schmelzer Alternativen für die Startelf sein. Dan-Axel Zagadou ist zwar wieder im Training, aber noch keine Option. Manuel Akanji und Leonardo Balerdi werden weiter fehlen. Ein weiterer Kandidat, der ins Team rotieren könnte, ist Marius Wolf.

Bei den Bremern gibt es keine alarmierende Personallage - die Leistungsträger sind bis auf Langzeitausfall Fin Bartels und den vom Asien-Cup zurückgekehrten Yuya Osako wohl alle einsatzbereit. Johannes Eggestein, der gegen Nürnberg nach seiner Einwechslung traf, könnte für den eher blassen Milot Rashica ins Team kommen. Philipp Bargfrede ist ein Kandidat für eine Art "Libero-Position" in einer Dreierkette, zu der auch Sebastian Langkamp gehören könnte.

Das bislang letzte Duell

Das bislang letzte Aufeinandertreffen ist noch gar nicht so lange her. Mitte Dezember duellierte man sich ebenfalls in Dortmund, und die beiden Kontrahenten lieferten sich einen rasanten Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Schwarz-Gelb: Der BVB siegte dank Treffern von Reus und Paco Alcácer mit 2:1 und sicherte sich bei einem Gegentreffer durch Max Kruse die Herbstmeisterschaft.

Stimmen

Florian Kohfeldt: "Ich gehe davon aus, dass die Leistung in Nürnberg ein Einzelfall bleibt. Es wird mit Sicherheit wichtig für uns sein, was wir selbst mit dem Ball anfangen. Dortmund über 90 Minuten durchgehend zu verteidigen, halte ich für sehr, sehr schwierig. Aber wir werden es natürlich probieren."

Lucien Favre: "Wir müssen uns total auf dieses Spiel konzentrieren. Bremen ist immer sehr gut organisiert. Wir wollen und müssen rotieren. Rotation ist obligatorisch, wenn wir alle drei, vier Tage spielen."

Stand: 05.02.2019, 08:31