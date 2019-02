Nach Toren von Milot Rashica (5.), Reus (45. +3), Christian Pulisic (105.), Claudio Pizarro (107.), Achraf Hakimi (112.) und Martin Harnik stand es nach 120 Minuten 3:3. Werder Bremen durfte lange an einen Überraschungserfolg in Dortmund glauben, immer wieder hatten die Hanseaten Führungstreffer der Gastgeber ausgeglichen. Im Elfmeterschießen behielten die Bremer schließlich die Nerven.

"Diese Emotionen sind Wahnsinn, aber wir haben uns das verdient" , sagte nach der Partie ein überglücklicher Max Kruse am ARD -Mikrofon. "Ich war mir ganz sicher, dass Max den entscheidenen Elfmeter verwandelt" , fügte Altmeister Claudio Pizarro hinzu. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht" , sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt im Sportschau-Studio, "nach den Spielen in der Bundesliga haben wir uns das jetzt endlich mal verdient." Sein Kollege Lucien Favre sagte: "Es war keine Überraschung, dass es schwer werden würde. Es gab viel Positives in der Partie, aber leider sind wir nicht mehr da im Pokal."

Favre musste kurzfristig auf fünf Spieler krankheitsbedingt verzichten: Beide etatmäßigen Keeper mussen wegen Erkältungen passen, auch Jaden Sancho und Marcel Schmelzer konnten nicht auflaufen. Zusätzlich fehlte Lukasz Piszczek mit einer Fußverletzung. Somit kam Eric Oelschlägel im Dortmunder Tor zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz - der Keeper stand lange Zeit in Bremen unter Vertrag. Bremens Coach Florian Kohfeldt konnte verletzungsbedingt nicht auf Fin Bartels, Aron Johannson und Thore Jacobsen zurückgreifen.

Nach nur fünf Minuten hatten die Bremer Fans Grund zum Jubeln: Nach einem Freistoß von Kapitän Max Kruse aus halbrechter Position machte Milot Rashica in zentraler Position das Bein lang und überraschte den jungen Keeper Oelschlägel im Kasten der Borussia. "Das ist natürlich das falsche Ergebnis" , resümierte später BVB -Keeper Eric Oelschläger, "für mich persönlich ziehe ich heute eher ein positives Fazit."

Reus trifft kurz vor der Pause

Nach einem Foul an Aksel Witsel pfiff FIFA -Schiedsrichter Dr. Felix Brych am Bremer Strafraum kurz vor der Pause einen Freistoß für die Gastgeber. Marco Reus zirkelte den Ball wunderschön über die Bremer Mauer zum Ausgleich links ins Tor, unhaltbar für den Bremer Keeper Jiri Pavlenka. Dies allerdings war die letzte Aktion von Reus, der sich beim Gang in die Kabine mit schmerzverzerrtem Gesicht an den rechten Oberschenkel fasste und zum zweiten Abschnitt nicht mehr aufs Feld kam. Später ließ der BVB verlauten, dass es sich um muskuläre Probleme handeln soll.

Elfmeter für Dortmund?

Eine Viertelstunde vor dem regulären Ende der Partie entstand große Aufregung im Westfalenstadion: Bei einem Vorstoß von Pablo Alcacer hielt ihn der langjährige Ex-Dortmunder Nuri Sahin deutlich fest, Alcacer stürzte in den 16er der Gäste. Doch der Unparteiische ließ weiterspielen - Freistoß vor der Strafraumgrenze wäre die richtige Entscheidung gewesen.

Erst die Schlussphase wurde wieder turbulent: Nach einem Schuss von Kruse ist Oelschlägel schon unterwegs ins kurze Eck. Doch Julian Weigl fälscht den Schuss ab, doch Oelschlägel meistert auch diese Chance mit einer akrobatischen Einlage in der Luft. Auf der Gegenseite sorgte Thomas Delaney fast für die Entscheidung, als er in der 91. Minute mit einem Schuss die Latte touchierte. Verlängerung.

Dramatik in der Verlängerung

Kurz vor dem Seitenwechsel in der Verlängerung ging die Borussia mit 2:1 in Front: Nach einem gewonnenen Kopfballduell von Aksel Witsel ging Pulisic mit dem Ball zentral nach vorne, wurde von Alcacer mit einem präzisen Doppelpass wieder bedient, und diese Möglichkeit ließ sich der US-Amerikaner mit einem platzierten Flachschuss an Pavlenka vorbei nicht entgehen. Doch Bremen schlug zurück: Eine von Witsel abgefälschte Möhwald-Hereingabe nahm der inzwischen eingewechselte Altmeister Claudio Pizarro artistisch an und verwandelte - Marke "Tor des Monats" - zum Ausgleich. Nur Sekunden später prüfte Dortmunds Bruun-Larsen noch einmal Oelschläger.

Dortmund legt erneut vor, Bremen gleicht aus

Dann die vermeintliche Entscheidung: Nach Vorbereitung von Maximilian Philipp erzielte Ashraf Hakimi in der 113. Minute die erneute Führung für den BVB. Vorausgegangen war ein nicht geahndetes Handspiel von Bruun-Larsen, das nicht gepfiffen wurde. Kurz zuvor war ein ähnliches Vergehen der Bremer mit Freistoß geahndet worden.

In der 119. Minute dann der nicht für möglich gehaltene Ausgleich der Bremer: Nach einer Ecke setzte sich Martin Harnik artistisch in der Luft gegen Hakimi durch, Oelschlägel sah in dieser Situation nicht gut aus, als der Ball in seiner Ecke im Tor einschlug. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen.

Das Elfmeterschießen:

Dortmunds Alcacer scheitert an Pavlenka. Pizarro verwandelt. Philipp vergibt gegen Pavlenka. Maxi Eggestein trifft. Witsel verlädt Pavlenka zum 4:5. Klaassen sicher zum 4:6. Weigl hat Glück beim 5:6. Kruse verwandelt zum 5:7. Bremen steht im Viertelfinale am 2./3. April.

In der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund am kommenden Samstag um 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim, Werder Bremen hat am Sonntag (15.30 Uhr) (beide Partien live bei sportschau.de) den FC Augsburg zu Gast.