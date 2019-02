Begehrte Trophäe: Der Pokal

Das ergab die Auslosung am Sonntag (10.02.2019) im Fußballmuseum in Dortmund.

Die Partien im Überblick

FC Schalke 04 - Werder Bremen

Bayern München - 1. FC Heidenheim

SC Paderborn - Hamburger SV

FC Augsburg - RB Leipzig

Heidenheim verzichtet auf Favoritenrolle

Rainer Domberg, Beiratsvorsitzender des 1. FC Heidenheim sagte: "Favorit sind wird nicht - aber für die Mannschaft ist es eine Belohnung, dort spielen zu dürfen." Das Viertelfinale wird am 2. und 3. April ausgetragen. An beiden Tagen wird die Sportschau je ein Spiel live übertragen. Das Endspiel findet am 25. Mai in Berlin statt.

Fabian Böhm, Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft und des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf, zog die Lose. Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft, übernahm die Ziehungsleitung. Dr. Jörg Englisch, Chefjustiziar des DFB, überwachte die Auslosung auf ihre Richtigkeit.

Frauen: Tabellenführer Wolfsburg gegen Potsdam

Bei den Frauen kam vor allem mit der Partie zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam ein Spitzenspiel im Viertelfinale zustande. Mit acht Vertretern ist die Bundesliga bei den Frauen in der Runde der letzten Acht komplett unter sich.

"Vor allem die Partie Wolfsburg gegen Potsdam ist interessant zum Sichten" , sagte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg zur Auslosung. Die Partien werden am 13. März ausgetragen, das Finale der Frauen findet am 1. Mai in Köln statt.

Die Partien im Überblick

1. FFC Frankfurt - Bayern München

VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam

Bayer 04 Leverkusen - 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg

