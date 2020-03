DFB-Pokal - Bayern München im Halbfinale gegen Frankfurt

Das ergab die Auslosung am Sonntag (08.03.2020) durch die neue ARD-Fußballexpertin Almuth Schult im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Beide Teams hatten 2018 das Endspiel bestritten, das Frankfurt für sich entschied. Die Eintracht steht zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten im Halbfinale. Für Rekord-Pokalsieger Bayern München ist es insgesamt die 31. Halbfinal-Teilnahme.

Regionallligist 1. FC Saarbrücken, der als erster Viertligist die Vorschlussrunde erreicht hat, empfängt Bayer 04 Leverkusen. Das Halbfinale soll erneut in Völklingen ausgetragen werden, da das Stadion in Saarbrücken saniert wird.

Saarbrücken schon zum vierten Mal im Halbfinale

"Wir freuen uns auf das Halbfinale. Die Chance ist natürlich nicht ganz so groß, wenn man sieht, was Leverkusen derzeit abliefert", sagte Saarbrückens Geschäftsführer David Fischer in der Sportschau: "Es wird ein großer Pokalabend, jeder freut sich darauf. Vielleicht hat Leverkusen einen ganz, ganz schlechten Abend."

Saarbrücken, das zwei Zweit- und zwei Bundesligisten ausgeschaltet hat, steht zum insgesamt vierten Mal im Halbfinale des DFB-Pokals. Zuletzt gab es 1985 ein 0:1 gegen Bayer 05 Uerdingen. Leverkusen, das den Pokal 1993 einmal gewinnen konnte, stand zuletzt 2018 unter den letzten Vier.

Gespielt wird am 21. und 22. April. Die genaue Ansetzung erfolgt noch. Beide Spiele werden live in der ARD übertragen. Das Finale findet am 23. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion statt.

Die Halbfinals im Überblick

Bayern München gegen Eintracht Frankfurt

1. FC Saarbrücken gegen Bayer 04 Leverkusen

Thema in: Sportschau, Das Erste, Sonntag, 08.03.2020, 18 Uhr.

red | Stand: 08.03.2020, 18:14