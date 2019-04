DFB-Pokal - Werder gegen Bayern im Halbfinale

Das ergab die Auslosung am Sonntag (07.04.19) im Fußball-Museum in Dortmund. Nationalspielerin Lena Gößling zog die Lose.

Die Halbfinalspiele werden am 23. und 24. April jeweils um 20.45 Uhr ausgetragen und live im Ersten übertragen. Das Finale findet wie gewohnt in Berlin statt, und zar am 25. Mai.

Stand: 07.04.2019, 18:10