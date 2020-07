Auch der DFB-Pokal startet unter besonderen Bedingungen in die neue Saison. Die 1. Runde der Spielzeit 2020/2021 wird am Sonntag (26.07.2020) ausgelost - live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de.

Nicht alle Teilnehmer stehen fest

Weil die Saison auch im Amateurbereich wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde, stehen viele Teilnehmer noch nicht fest. Neben den 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga nehmen die vier Bestplatzieren der 3. Liga teil. Weil der FC Bayern München II als Drittliga-Meister nicht antreten darf, sind das Eintracht Braunschweig, die Würzburger Kickers, der FC Ingolstadt und der MSV Duisburg.

Außerdem steht der 1. FC Magdeburg als Vertreter für den Fußballverband Sachen-Anhalt fest. Deren Landespokal-Wettbewerb wurde abgebrochen. 23 Teilnehmer fehlen noch im Feld mit 64 Teams. Bei noch nicht feststehendn Vertretern wird dann jeweils mit der Bezeichnung "Landespokalsieger XY" gelost. Die 1. Runde findet zwischen dem 11. und 14. September statt, das Finale ist für den 13. Mai 2021 in Berlin geplant.

Finaltag der Amateure am 22. August

Die ausstehenden Teams werden am Finaltag der Amateure ermittelt. Dieser findet am 22. August im ähnlichen Rahmen wie in den Vorjahren statt. Übertragen werden die Konferenzen zwischen mehreren Partien live im Ersten. Einzelne Paarungen gibt es außerdem im Livestream bei sportschau.de.

DFB-Präsident Fritz Keller bei Auslosung dabei

Die Auslosung wird im Rahmen der 50-minütigen Sportschau-Sendung ab 18.30 Uhr live im Studio in Köln vorgenommen. Moderatorin Jessy Wellmer wird DFB-Präsident Fritz Keller als Ziehungsleiter und Heike Ullrich, stellvertretende DFB-Generalsekretärin, begrüßen.

Stand: 23.07.2020, 13:00