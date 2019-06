Alle Augen auf Nia Künzer. Die Fußball-Weltmeisterin von 2003 wird am Samstag (15.06.2019/live im Ersten und auf sportschau.de) die erste Hauptrunde im DFB-Pokal auslosen. Wie zuletzt findet die Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Moderator ist Markus Othmer, die Rolle des Ziehungsleiters hat DFB-Vizepräsident Peter Frymuth inne.

Mit dabei sind 64 Mannschaften. Die 36 Profiklubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga sowie die besten vier Mannschaften der 3. Liga waren automatisch qualifiziert. Die 24 anderen Teilnehmer haben sich über die Pokalwettbewerbe der 21 Landesverbände qualifiziert - die meisten am "Finaltag der Amateure". Die Partien waren in drei Konferenzen live im Ersten zu sehen. Die Verbände aus Niedersachen, Westfalen und Bayern haben wegen ihrer Mitgliederstärke zwei Startplätze.

Zwei Lostöpfe

Bei der Auslosung in Dortmund gibt es zwei Lostöpfe. In dem einen sind alle Bundesliga-Mannschaften sowie die besten 14 der 2. Bundesliga. In dem anderen Topf sind die restlichen Teams, unter ihnen auch 18 Amateurklubs. Bei denen ist die Aufregung besonders groß, denn sie haben automatisch Heimrecht und hoffen auf einen attraktiven Gegner - am besten einen Bundesligisten. Gespielt wird die 1. Runde vom 9. bis zum 12. August.

Salmrohr als Sechstligist dabei

Vom Papier her der größte Außenseiter ist Sechsligist FSV Salmrohr. Mit Baunatal, Oberneuland, Dassendorf, Delmenhorst und Villingen treten zudem fünf Oberligisten an. In Dortmund wird auch eine Delegation aus Salmrohr mit dabei sein.

Der zweite Vorsitzende Karl-Heinz Kieren unterbricht extra seinen Urlaub, um bei der Auslosung dabei zu sein. Erwartet werden unter anderem auch Trainer Lars Schäfer und Nico Toppmöller. Der machte beim 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen gegen die TuS Koblenz im Rheinlandpokal den entscheidenden Treffer. Die Salmrohrer werden dann natürlich live im Ersten zum Pokalgegner befragt.

Die Teilnehmer im Überblick

Bundesliga

FC Bayern München

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt

Werder Bremen

TSG Hoffenheim

Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC

FSV Mainz 05

SC Freiburg

FC Schalke 04

FC Augsburg

1. FC Köln

SC Paderborn

Union Berlin

2. Liga

VfB Stuttgart

1. FC Nürnberg

Hannover 96

Hamburger SV

FC Heidenheim

Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden

Erzgebirge Aue

FC St. Pauli

Holstein Kiel

Jahn Regensburg

Karlsruher SC

SpVgg Greuther Fürth

SV Darmstadt

SV Sandhausen

SV Wehen Wiesbaden

VfL Bochum

VfL Osnabrück

3. Liga

FC Ingolstadt

1. FC Magdeburg

MSV Duisburg

Hallescher FC

Würzburger Kickers

Hansa Rostock

1. FC Kaiserslautern

KFC Uerdingen 05

Waldhof Mannheim

Chemnitzer FC

Regionalliga

FC Energie Cottbus

VfB Eichstätt

VfB Germania Halberstadt

SV Drochtersen/Assel

FC Viktoria 1889 Berlin

SV Rödinghausen

SSV Ulm 1846 Fußball

FSV Wacker Nordhausen

Alemannia Aachen

VfB Lübeck

1. FC Saarbrücken

SC Verl

Oberliga

KSV Baunatal

FC Oberneuland

TuS Dassendorf

SV Atlas Delmenhorst

FC 08 Villingen

6. Liga

FSV Salmrohr

red | Stand: 14.06.2019, 05:00