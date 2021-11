DFB-Pokal - St. Pauli gegen BVB und Berliner Derby live im Ersten

Heimrecht für die Hertha

Exakt 24 Stunden später wird das Berliner Derby angepfiffen, und auch hier werden viele Ticketanfragen nicht bedient werden können. Hertha BSC hat Heimrecht und empfängt im Olympiastadion den Stadtrivalen aus Köpenick. Auch am Mittwoch (19.01.2021) beginnt die Übertragung um 20.15 Uhr.

Im Anschluss an die Live-Übertragungen werden in der Sportschau alle übrigen Achtelfinal-Begegnungen zusammengefasst. Am Dienstag stehen unter anderem 1860 München gegen den Karlsruher SC und 1. FC Köln gegen den HSV auf dem Programm, am Mittwoch RB Leipzig gegen Hansa Rostock sowie Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach.

Viertelfinale im März

Das Viertelfinale wird am 1./2. März ausgetragen. Die Halbfinalspiele sind für den 19. und 20. April terminiert. Das Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 21. Mai 2022.

red | Stand: 03.11.2021, 13:55