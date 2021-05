Er jongliert mit dem Ball und ist offensichtlich allerbester Laune. Das norwegische Torphänomen scheint fit für das Pokalfinale am Donnerstagabend (13.05.21, 20.45 Uhr, live im Ersten und bei der Sportschau) gegen RB Leipzig zu sein.

Und er übt schon den Umgang mit einer Trophäe: Die silberne Auszeichnung für den "Bundesliga-Spieler des Monats April" wiegt er sanft im Arm. Es wirkt wie die Generalprobe für Siegerehrung - Donnerstagnacht soll es dann im Konfettiregen der feuervergoldete DFB-Pokal werden.

"Er ist zuversichtlich. Wir sind es auch"

"Das sah schon ordentlich aus" , berichtete Edin Terzic aus dem Berliner Olympiastadion. "Wir werden schauen, ob es reicht." Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen: Es wird reichen, zumindest für einen Teilzeiteinsatz.

"Er ist selbst sehr zuversichtlich" , sagte Sportdirektor Michael Zorc: "Also sind wir es auch." Kurz vor dem Abflug nach Berlin hatte sich der Stürmer selbst zu Wort gemeldet. "Jeder Fußballer träumt davon, Titel zu gewinnen - mir geht es genauso" , sagte Haaland der Bild-Zeitung. Auch die Fans hätten es in "diesen schwierigen Zeiten" wirklich verdient, etwas zu feiern. Dafür wolle er seinen Beitrag leisten.

Nagelsmann sieht einen Unterschied

"Ob er spielt oder nicht, macht schon einen Unterschied" , sagte der Leipziger Trainer Julian Nagelsmann voller Respekt. Beim 3:2 des BVB in der Liga hatte Haaland auf der Tribüne im schwarzen Kapuzenpulli wie wild mitgejubelt: "Do what you can't" , stand darauf. Frei übersetzt: "Wachse über dich hinaus."

Kann jemand, der offen dermaßen für Schwarz-Gelb fiebert, wirklich den Verein verlassen? In den vergangenen Monaten hat sich ein kurioses Perpetuum mobile in Bewegung gesetzt: Da stellte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke klar, Haaland werde in Dortmund bleiben. Kurz vor den wichtigen Spielen platzierte dessen Berater Mino Raiola dann stets ein Interview. Der Inhalt: Das mag der BVB so sehen - wir jedoch nicht. Woraufhin Watzke feststellte: Haaland bleibt. Und Raiola wieder konterte.

"Haaland wird weiter bei uns spielen"

Dabei hatte auch Zorc zuletzt die Zukunft des europaweit begehrten Stürmerstars für geregelt erklärt. "Die Entscheidung wird nicht ohne Borussia Dortmund getroffen. Egal, wo wir am Ende landen, Erling wird weiter bei uns spielen" , sagte Zorc und bezog sich damit auf den Kampf um die Champions League.

Die Königsklasse, und zwar jedes Jahr, ist Haalands eindeutig formulierter Anspruch. "Ich möchte immer auf höchstem Niveau spielen. Besonders die Champions League ist wichtig für mich" , sagte er. Nun geht es aber darum, den "Pferdekuss", der sich länger als erwartet hinzog, bestmöglich zu behandeln. Falls es nicht für die Startelf reicht, bedeutet das aber nicht automatisch, dass Leipzig sicher gewinnt. Ohne Haaland schoss Dortmund zuletzt acht Tore in zwei Spielen und zog in der Liga an Frankfurt vorbei auf Platz vier.

37 Tore in 38 Spielen

Aber Terzic stellt klar: "Wir haben trotz der Siege überhaupt nichts dagegen, wenn er wieder auf der Anzeigetafel steht" . 37 Tore in 38 Pflichtspielen sind eine sensationelle Quote. Jetzt fehlt in dieser Erfolgsgeschichte zwischen Haaland und Dortmund nur noch der Titel.

sid/red | Stand: 12.05.2021, 22:22