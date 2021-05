Ein Endspiel als große Chance - seit der FC Bayern an dem eiskalten Winterabend Mitte Januar bei Holstein Kiel aus dem Pokal ausgeschieden sind, haben Borussia Dortmund und RB Leipzig drauf gelauert: Das DFB-Pokalfinale bietet die einzigartige Möglichkeit, zumindest einen Tag lang aus dem großen Schatten des in Deutschland übermächtigen Branchenführers herauszutreten. Und das wollen sie nun tun: Der BVB könnte seinen fünften Pokalsieg einfahren, RB winkt die Premiere: Es könnte der erste große Titel überhaupt gelingen.

Beide bekommen neue Trainer

"Es kann etwas Besonderes passieren" , sagt BVB-Coach Edin Terzic, "es geht darum, mit der Mannschaft gemeinsam etwas zu feiern" , findet RB-Trainer Julian Nagelsmann. Für beide wird es einer der letzten Auftritte als sportlich Verantwortlicher ihrer Klubs sein: Terzics Zukunft ist noch ungeklärt, Nagelsmann wechselt ja in ein paar Wochen zum FC Bayern.

Beide Klubs werden also im Sommer neue Trainer bekommen - es ist beileibe nicht die einzige Parallele zwischen zwei Vereinen, die vor Jahren noch ihre unterschiedliche DNA regelrecht zelebriert haben. Hier der BVB mit seiner Tradition, der "echten Liebe" und über 150.000 Vereins-Mitgliedern. Dort RBL mit seiner modernen, marktwirtschaftlichen Ausrichtung und dem selbst verliehenen "No limit"-Prädikat.

"Ideologische Grabenkämpfe liegen hinter uns"

Noch vor rund fünf Jahren teilte Dortmunds Chef Hans-Joachim Watzke deftig gegen RB aus und sprach davon, dass bei "Rasenschach" , wie er sie gern nannte, "aber auch gar nichts historisch gewachsen" sei. Solcherlei Angriffe sind heute längst passé, zu Beginn der Woche gab Watzke zu Verstehen: "Ideologische Grabenkämpfe liegen hinter uns." RB-Boss Oliver Mintzlaff hatte zuvor in der "Sport Bild" mild analysiert: "In den letzten Jahren sind wir enger zusammengerückt, weil wir als junger Klub immer schauen, was wir von den erfolgreichen Vereinen lernen können."

Tatsächlich lässt sich nicht von der Hand weisen, das beide Vereine auffällig nah aneinander gerückt sind. Einerseits natürlich in der zunehmend verzweifelten Rolle als Bayern-Jäger Nummer eins in der Bundesliga. Andererseits aber auch in der personellen Ausrichtung: Beide versuchen seit geraumer Zeit, den Rückstand zu den Münchnern mit perspektivisch schlauer Transferpolitik wett zu machen.

Personal - schnell und trickreich muss es sein

Wie Leipzig, das in Sachen Scouting und Ausbildung von Schwesterverein RB Salzburg unterstützt wird, hat es auch der BVB zuletzt vor allem auf Spieler mit einem ganz speziellen Paket abgesehen: Jung müssen sie sein, spielerisch stark und vor allem: schnell.

Gern wird sich dabei in den Nachwuchsabteilungen von Klubs ausländischer Top-Ligen bedient: Während RB dabei europaweit wildert, hat der BVB zuletzt viele Talente in der englischen Premier League gefunden. Nach Jadon Sancho und Jude Bellingham wechselte kürzlich mit dem gerade 16-Jährigen Jamie Bynoe-Gittens ein weiteres großes englisches Talent zum BVB.

Die Investitionen in vor allem junge Spieler haben mittlerweile auch das jeweilige Durchschnittsalter beider Team-Kader sinken lassen: Während die Profis beim BVB aktuell 25,5 Jahre alt sind, liegt der Schnitt bei RB mit 24,6 noch etwas tiefer. Die Dinge nähern sich an, gemeinsam ist beiden vor allem ein Ziel: DFB-Pokalsieg 2021. "Wir wollen jetzt den Cup" , sagt BVB-Kapitän Marco Reus. Und RB-Chef Mintzlaff kündigt an: "Wir werden angreifen. Das ist unsere DNA."

oja | Stand: 13.05.2021, 11:43