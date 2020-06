Das Spiel des Lebens – Bielefeld vor dem ungleichen Pokalduell gegen Wolfsburg

Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein

Fünfmal in Folge holte der VfL Wolfsburg den DFB-Pokal in die Autostadt. Auf dem Weg zum sechsten Titel sollte das Schlusslicht der zweiten Liga eigentlich kein Stolperstein sein. "Das wird eine spannende Aufgabe. Wir müssen von Beginn an konzentriert und fokussiert sein" , sagt Trainer Stefan Lerch, der eine kampfstarke Bielefelder Mannschaft erwartet.

Wohlwissend, dass ein Pokal-Aus beim Zweitliga-Schlusslicht für sein Team nichts anderes als eine Blamage wäre. Auf der einen Seite die Vollprofis aus Wolfsburg, die ihr letztes Pokalspiel im November 2013 verloren. Auf der anderen Seite die "Amateurinnen" aus Bielefeld, die entweder arbeiten oder noch zur Schule gehen und Fußball am Abend und am Wochenende spielen.