Am Ende eines aufregenden Abends war es die Spieler des FC Bayern München, die die Arme in die Höhe reckten. Der DFB-Pokal gehörte wie zuvor auch schon der Meistertitel ihnen. Zum 19. Mal dürfen sich die Bayern Pokalsieger nennen. 3:0 gewannen die Bayern das Finale in Berlin gegen RB Leipzig durch zwei Tore von Robert Lewandowski und einen Treffer von Kingsley Coman. Ein deutliches Ergebnis, weil die Leipziger ihre Chancen nicht so konsequent nutzten wie der Gegner.

Neuers Blitzreflex verhindert Leipzigs Führung

Die Partie begann intensiv mit vielen Zweikämpfen und schnellen Ballverlusten auf beiden Seiten. Erst ein Eckball der Leipziger sorgte deshalb für den ersten Adrenalinschub: Yussuf Poulsen übersprang sämtliche im Bayern-Strafraum versammelten Kollegen und Gegner. Sein Kopfball wischte dann aber Münchens rechtzeitig von einer Wadenverletzung genesene Torhüter Manuel Neuer mit einem seiner Blitzreflexe an die Latte (11.).

Die Szene verlieh den Leipzigern noch mehr Schwung. Die Bayern taten sich schwer beim Aufbauspiel gegen das aggressive Pressing, das RB-Coach Rangnick seinen Spielern wie immer als Stilmittel aufgetragen hatte. Doch wenn Leipzig den Ball eroberte, war er auch weiterhin meist schnell wieder in den Füßen der Münchener. Zweimal allerdings muss Kimmich gegen Poulsen und Timo Werner in höchster Not dazwischen gehen, um Schlimmeres zu verhindern.

Bayern nach der Führung an der Macht

Auf der anderen Seite fehlte es auch den Bayern zunächst noch an Präzision auf dem Weg vor das gegnerische Tor. Das änderte sich erstmals in der 29. Minute. Ein Angriff über die linke Seite, eine Flanke von David Alaba und ein Gerd-Müller-Kopfball von Lewandowski, der den Ball fast mit dem Rücken zum Tor seitlich traf und mit einer Drehung entgegen die Laufrichtung von Leipzigs Torhüter Péter Gulácsi bugsierte.

Die 1:0-Führung für die Bayern, die ihnen die Macht über das Spiel bescherte und die sie noch vor der Pause hätte ausbauen können: Zunächst in der 41. Minute als Kingsley Coman alleine in Richtung Leipzigs Tor unterwegs war, Gulácsi umkurvte und den Ball dann im Gehäuse unterbringen wollte. Doch Ibrahima Konaté konnte den zweiten Münchener Treffer in letzter Sekunde verhindern und den Ball mit dem Kopf ins Toraus befördern. Auch Thomas Müller und Mats Hummels vergaben gute Chancen. Die Leipziger waren froh über den erlösenden Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Tobias Stieler.

Neuer, nochmal Neuer und Süle

Die Pause nutzten die Rasenballsportler, um sich zu sammeln und noch einmal Schwung zu holen. Und wie: Nach einem langen Ball von Konaté raste Emil Forsberg alleine auf das Münchener Tor zu. Von dort allerdings eilte ihm Neuer entgegen breitete Arme und Beine aus und verhinderte den Ausgleich - eine Parade Marke Weltklasse (48.). Kurz darauf fand auch Werner seinen Meister im Nationaltorhüter (49.).

Die Partie wogte jetzt wie ein aufgewühlter Ozean hin und her. Serge Gnabry und Lewandowski scheiterten für die Bayern am ebenfalls gut aufgelegten Gulácsi. Auf der anderen Seite überwand Werner dann tatsächlich einmal Neuer. Doch für den geschlagenen Torhüter rettete Niklas Süle auf der Linie (57.).

Coman und Lewandowski machen alles klar

Dann setzte Bayerns Innenverteidiger Mats Hummels zu einem eleganten Solo durch die Leipziger Hälfte an und scheiterte an Gulácsi (60.). Der Leipziger Torhüter parierte anschließend auch gegen Gnabry. Allerdings wehrte er den Ball so ab, dass Thiago noch eine Kopfballchance bekam (62.). Lewandowski setzte einen Kopfball ebenfalls neben knapp das Tor (68.)

So konnte es nicht weitergehen. Das Spiel nahm eine Atempause. Bis Coman in der 78. Minute die Sache für die Bayern unter Dach und Fach brachte: Der Franzose nahm einen hohen Ball mit dem rechten Fuß auf, ließ Leipzigs Lukas Klostermann mit einer Drehung ins Leere, um dann mit links den Ball ins Tor zu schießen. Ein Kunstwerk. Es folgte noch ein Konter der Bayern, den Lewandowski zum 3:0 nutzte (86.). Die Bayern hatten auch danach noch nicht genug, aber ein Treffer fiel nicht mehr.

sid/dpa/red | Stand: 25.05.2019, 22:35