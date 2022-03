Fußball | DFB-Pokal

DFB-Pokal: Auslosung der Halbfinalpartien in der Sportschau

Stand: 01.03.2022, 12:00 Uhr

Die Halbfinalpartien im DFB-Pokal der Frauen und Männer werden in der Sportschau am Sonntag (06.03.2022) ausgelost. Die Übertragung findet aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.