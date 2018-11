Das ergab die Auslosung am Sonntag (04.11.2018) im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund, die Serdal Celebi in der Sportschau vornahm. Celebi hatte für die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli das Tor des Monats August geschossen. Ziehungsleiter bei der Auslosung war Frauen-Bundestrainer und HSV-Legende Horst Hrubesch.

Schalke empfängt Düsseldorf, Leipzig gegen Wolfsburg

In weiteren Duellen zwischen Fußball-Erstligisten stehen sich Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf sowie RB Leipzig und der VfL Wolfsburg gegenüber.

An beiden Tagen werden jeweils zwei Partien um 18.30 Uhr und zwei Spiele um 20.45 Uhr ausgetragen. Das Pokal-Finale in Berlin findet am 25. Mai 2019 statt. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt war bereits in der ersten Runde gescheitert.

Das Achtelfinale in der Übersicht

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg

1. FC Heidenheim - Bayer 04 Leverkusen

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel - FC Augsburg

Hertha BSC - Bayern München

MSV Duisburg - SC Paderborn

Borussia Dortmund - Werder Bremen

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Thema in: Sportschau, Das Erste, Sonntag, 04.11.18, 18:00 Uhr

Stand: 04.11.2018, 18:19