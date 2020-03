Audiostream - Schalke gegen Bayern im Pokal-Viertelfinale

04:30:00 Std. . Verfügbar bis 03.03.2020.

Hören Sie hier in voller Länge die DFB-Pokal-Viertelfinalspiele am Dienstag. Schalke 04 spielt gegen Bayern München. Die Reporter in der Arena auf Schalke sind Armin Lehmann und Philipp Eger-Büchler. Zuvor hatte Saarbrücken Fortuna Düsseldorf geschlagen.