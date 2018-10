Audiostream - DFB-Pokal live in der Vollreportage

In der 2. Runde des DFB-Pokals stehen ab 20.45 Uhr vier weitere Spiel an. Rödinghausen empfängt den FC Bayern, der Hamburger SV muss in Wiesbaden antreten. Hören Sie hier alle Spiele in der Audio-Vollreportage.