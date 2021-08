Niclas Füllkrug: "Lag daran, dass ich kein Tor geschossen habe"

Audio: Kiels Hauke Wahl nach dem Sieg gegen Flensburg im Interview.

Sportschau. . 01:23 Min. . ARD. Von Sven Kaublbars.

Lange haben sich seine Kieler schwer getan, doch am Ende in der Verlängerung mit 4:2 gegen Weiche Flensburg gewonnen. Kiels Kapitän am Mikrofon von Sven Kaulbars. | audio