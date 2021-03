Video: DFB Pokal - Die Highlights des letzten Borussen-Duells

Sportschau. . 00:42 Min. . Das Erste.

Am 30.10.2019 war die letzte DFB-Pokal-Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. In der zweiten Runde brachte Marcus Thuram Gladbach in Führung, ehe Dortmunds Julian Brandt das Spiel mit einem Doppelpack drehte. | video