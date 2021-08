Herthas Prince Boateng: "Wir haben Herz gezeigt"

Audio: Wolfsburgs Trainer van Bommel: "Ganz fließend war es nicht"

Sportschau. . 02:40 Min. . ARD. Von Stephan Kaußen.

Wolfsburgs neuer Trainer Mark van Bommel startet holprig mit den "Wölfen" in der ersten Pokalrunde in Münster. Unter dem Strich zählt für den Trainer nur der Einzug in die nächste Runde. | audio