Hertha zittert sich in Meppen weiter: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 01:50 Min. . Verfügbar bis 08.08.2022. ARD. Von Jörg Naroska.

Hertha BSC zitterte sich gegen den SV Meppen in die zweite Runde des DFB-Pokals. Der Drittligist scheiterte mehrfach am Aluminum, am Ende entschied das Tor von Davie Selke. Reporter: Jörg Naroska.