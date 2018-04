Millimetergenaue Flanken, scharfe Pässe, perfektes Hinterlaufen, exakte Seitenverlagerungen, gutes Zustellen der gegnerischen "Sechser" , ein Torwart in Topform, effiziente Chancenverwertung. Die Liste könnte noch erweitert werden. "Das war zeitweise eine Fußballdemonstration meiner Mannschaft" , sagte Trainer Jupp Heynckes nach dem 6:2 des FC Bayern bei Bayer Leverkusen.

Auch Karl-Heinz Rummenigge geriet ins Schwärmen. "Fan des FC Bayern zu sein, ist im Moment ein paradiesischer Zustand. Die Mannschaft hat offenbar die Riesenqualität, alles zu schaffen, was sie sich vornimmt" , jauchzte der Vorstandsboss und fügte an: "Wenn im Moment einer Real Madrid schlagen kann, dann der FC Bayern."

Sehr hohes Risiko

Der Schluss ist sicher zulässig, doch es gab auch Szenen, die Reals Trainer Zinédine Zidane und sein Analysestab gerne gesehen haben. So zeigten sich die Bayern im Pressing und Gegenpressing sehr risikoreich, ermöglichten den Leverkusenern mehrmals, in Überzahlsituationen auf das Tor von Ulreich zuzulaufen.

Hier vier Spielszenen aus der ersten Halbzeit, die Real Madrid im Halbfinale der Champions League vermutlich besser ausnutzen würde.

Freier Raum für Volland

In der ersten Szene, es steht noch 0:0, rückt Mats Hummels weit heraus, kommt aber nicht an den Ball. Für Kevin Volland ergibt sich ein freier Raum, David Alaba rückt ins Zentrum und gewinnt den Zweikampf etwas glücklich. Die linke Abwehrseite ist jedoch völlig entblößt, Lars Bender erkennt das, wartet aber vergeblich.

Video starten, abbrechen mit Escape Entblößte Abwehrseite der Bayern | Sportschau | 17.04.2018 | 00:12 Min. | Verfügbar bis 18.04.2019 | Das Erste

Gefahr nach eigenem Standard

In der zweiten Szene, Javier Martínez hat inzwischen zum 1:0 für die Bayern getroffen, tritt Franck Ribéry nach einem Eckstoß über den Ball. Der Screenshot zeigt, dass alle Leverkusener zu diesem Zeitpunkt weiter vom Tor der Bayern entfernt sind als der Ball, dies aber bei weitem nicht für alle Münchner gilt.

Beim Eckstoß der Bayern sind alle elf Leverkusener hinter dem Ball.

So entwickelt sich die Situation dann fort:

Video starten, abbrechen mit Escape Unterzahl nach eigenem Eckstoß | Sportschau | 17.04.2018 | 00:20 Min. | Verfügbar bis 18.04.2019 | Das Erste

Boateng mit hohem Risiko

In der dritten Szene, es steht 2:1 für die Bayern, verliert Innenverteidiger Jérôme Boateng einen Zweikampf gegen Julian Brandt in der Hälfte des Gegners. Brandt spielt einen sauberen Pass auf Kai Havertz, der zusammen mit Kevin Volland auf das Münchner Tor zusprintet und einen schlechten Pass spielt. Mats Hummels ist der einzige Münchner Feldspieler, der sich den beiden entgegen stellt. Wäre Brandt nach dem Pass im Sprint nachgerückt, wäre die Situation für die Bayern noch brenzliger geworden.

Video starten, abbrechen mit Escape Hummels alleine gegen Zwei | Sportschau | 17.04.2018 | 00:12 Min. | Verfügbar bis 18.04.2019 | Das Erste

In der vierten Szene stehen die Bayern vor einem weiten Schlag von Leverkusens Torwart Bernd Leno nahezu in der Grundordnung. Nachdem Martínez einen Zweikampf gegen Charles Aránguiz an der Mittellinie verloren hat, ergibt sich wieder eine Überzahl für Leverkusen. Dieses Mal ist es der zögerliche Havertz, der den Bayern hilft. Wäre er den Angriff in höchstem Tempo mitgelaufen, hätte sich für Bellarabi eine gute Option für einen Rückpass geboten.

Video starten, abbrechen mit Escape Unterzahl trotz Grundordnung | Sportschau | 17.04.2018 | 00:19 Min. | Verfügbar bis 18.04.2019 | Das Erste

Eine Fußballdemonstration mit Makeln.

Stand: 18.04.2018, 12:00