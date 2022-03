DFB: Schwieriger Personalwechsel in FIFA und UEFA

Grindel verließ einige Tage nach seinem Rücktritt als DFB-Präsident auch die Posten in der UEFA und in der FIFA, die er beide inne hatte. Fortan waren beide Plätze für den DFB vorerst verloren. Die UEFA schickte Frankreichs Noel Le Graet in den FIFA-Rat - und der gab den Sitz nicht mehr her. Der DFB musste bis 2021 auf eine Vakanz für Peters warten.

Im UEFA-Exekutivkomitee war nach Grindels Rücktritt 2019 auch kein schneller Ersatz möglich, sondern erst beim nächsten Kongress im März 2020. Dort konnte Koch dann für den Rest von Grindels Amtszeit bis 2021 erfolgreich kandidieren und wurde 2021 bis 2025 wiedergewählt. So war der DFB lange ohne eine Stimme in den beiden mächtigsten Gremien des Weltfußballs.

Bewerbungsfristen können für Schwierigkeiten sorgen

Diesmal ist die Lage eine andere. Der DFB hat einen neu gewählten Präsidenten, keinen frisch zurückgetretenen. Da Personen gewählt werden, könnten Koch und Peters aber grundsätzlich in ihren Ämtern bleiben. Beide sind bis 2025 gewählt. Wenn Neuendorf als Präsident im Gegensatz zu seinem Vorgänger Fritz Keller wieder die beiden Ämter übernehmen will, bräuchte er zunächst eine Verständigung mit Koch und Peters auf deren Rücktritte. Dann hätte er kurzfristig zumindest eine Chance auf den Sitz im UEFA-Exekutivkomitee.