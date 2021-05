DFB-Sportgericht stellt Verfahren gegen Fritz Keller ein

"Fritz Keller hat von sich aus die Konsequenzen aus der Führungskrise beim DFB gezogen und damit die Verantwortung für das beschädigte Image des DFB übernommen, für das er sicher nicht alleine verantwortlich ist. Damit ist eine Sanktionierung entbehrlich geworden" , sagte der Vorsitzende des Sportgerichts, Hans E. Lorenz.

"Erheblicher Verstoß gegen Ethikcodex des DFB"

Während einer Sitzung hatte Keller seinen internen Gegner und Vizepräsidenten Rainer Koch "Freisler" genannt. Roland Freisler war in der Zeit des Nationalsozialismus einer der schlimmsten Richter und mitverantwortlich für die Organisation des Holocaust. "Dieses Verhalten von Fritz Keller erfüllt den Tatbestand der Beleidigung und stellt einen erheblichen Verstoß gegen den Ethikcodex des DFB dar. Für den Fall, dass Fritz Keller nicht zurückgetreten wäre, hätte das Sportgericht für ihn eine Funktionssperre auf Zeit erwogen" , sagte Lorenz. "Eine solche Maßnahme würde nun aber ins Leere laufen."