DFB-Präsidentschaftskandidaten: Nur keine Fehler machen

Vertreter aus beiden Lagern geben Peters trotzdem nur ganz geringe Chancen. Es sei denn, Neuendorf, der beim Bundestag am 11. März an seinem Wohnort in Bonn auch noch Heimrecht genießt, würde in den kommenden Wochen ein grober Fehler unterlaufen.

Auf Tingeltour durch die Verbände

Ein Interview wie das von der neuen DFL-Chefin Donato Hopfen in der Bild am Sonntag, in der sie nicht ausschließen wollte, den Supercup in Saudi-Arabien austragen zu lassen, sollte Neuendorf nicht passieren.

Noch deutet allerdings nichts darauf hin. Die beiden Kandidaten tingeln in ihrem Wahlkampf durch die Verbände und Profiklubs, geben Interviews, ohne ein großes Thema zu setzen und für Aufsehen zu sorgen.

Beide betonen, dass ihnen an der Einheit des Fußballs gelegen ist und der DFB Reformen benötige. Im Programm "DFB 2.0" vom Team Peters steht: "Ein ‚weiter so‘ ist keine Option!!!" Dieser Satz führt auch wieder zu Rainer Koch, ohne dessen Namen zu nennen.