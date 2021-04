DFB-Präsident Fritz Keller massiv in der Kritik - die Luft wird dünner

" Ich bedauere, dass nach meinem gestrigen Statement ein anderer Eindruck entstanden ist. " Zuvor hatte Koch explizit der ursprünglichen Darstellung Kellers widersprochen, wonach er dessen Bitte um Verzeihung bereits nachgekommen sei. Koch ließ über den BFV auf SID-Anfrage vielmehr mitteilen, dass er die schriftliche Entschuldigung des Präsidenten " bislang nicht angenommen " habe, " weil er den gesamten Vorgang mit zeitlichem Abstand zunächst in einem persönlichen Gespräch mit Fritz Keller aufarbeiten möchte ".

DFB äußert sich bislang nicht

Der seit Jahren krisengeplagte DFB äußerte sich bislang nicht im Detail zu den Vorgängen, die bei der Ethikkommission des Verbandes gelandet sind - dafür aber die Funktionäre Curtius und Osnabrügge, die im Machtkampf an der Verbandsspitze eine besondere Rolle spielen.

Curtius und Osnabrügge kritisieren Keller scharf

DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge hatten sich am Dienstagnachmittag der Verurteilung der verbalen Entgleisung angeschlossen: "Wir distanzieren uns deutlich und in aller Form von der Äußerung" . Sie sei inakzeptabel und nicht zu tolerieren, teilten beide in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die beiden Funktionäre verwiesen unter anderem auf die jährliche Vergabe des Julius-Hirsch-Preises, der vom DFB für besonderen Einsatz für Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit verliehen wird. Der Vorgang liege "nun in den Händen der Ethikkommission. Wir haben großes Vertrauen darauf, dass diese mit ihrer Entscheidung die Glaubwürdigkeit des DFB wiederherstellen wird." Die Ethikkommission wollte sich auf Anfrage nicht zum "Fall Fritz Keller" äußern, generell gebe man keine Informationen zu laufenden Verfahren.

Machtkampf an der Verbandsspitze

Die Verbandsspitze gilt schon länger als zerstritten. Seit Monaten stehen sich die Lager um Keller auf der einen Seite und Curtius auf der anderen nahezu unversöhnlich gegenüber. Dies führte an der Basis zu großem Unmut, den zahlreiche Vertreter der Landes- und Regionalverbände vor der Sitzung in einem Protestbrief artikuliert haben.

Kritik von der Basis

Nach Informationen des "Kicker", der schon vor Tagen aus dem Schreiben zitierte, heißt es darin unter anderem, dass "die Handlungsfähigkeit in der Führungsspitze des DFB nicht mehr gegeben" sei und der Zustand des DFB als "desolat" angesehen werde. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" soll es in der Frankfurter Verbandszentrale sogar Überlegungen geben, bereits im Spätsommer dieses Jahres einen Bundestag mit Neuwahlen einzuberufen. Wahlen stehen eigentlich erst 2022 an.

Keller ist seit September 2019 Chef des größten Einzel-Sportfachverbandes und hat im März erklärt, auch für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Der frühere Präsident des Bundesligisten SC Freiburg versprach nach seinem Amtsantritt unter anderem, den immer noch nicht restlos aufgearbeiteten Skandal um die Heim-WM 2006 aufzuklären.

red/sid/dpa | Stand: 28.04.2021, 10:59