DFB - es fehlt so viel, nur nicht an Namen

Die Worte hallen. In seiner am Montag (17.05.2021) verbreiteten Erklärung vernichtet der nun ehemalige Präsident Fritz Keller den Deutschen Fußball-Bund, in erster Linie seine nun ehemaligen internen Gegner. Deren Namen fehlen zwar in dem Schreiben, aber Vizepräsident Dr. Rainer Koch, Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge dürften schon wissen, dass sie gemeint sind.

Es ist genug vorhanden in dem Schreiben, die "desolate Führungssituation" etwa, die "Widerstände und Mauern" , die weiter näher beleuchtet werden müssten.

Auf den üblichen Dank verzichtete der DFB im Fall Keller

Aber es lohnt sich auch eine Betrachtung all dessen, das es nicht gab und gibt in diesen für den Verband so würdelosen Wochen. Das Schreiben selbst etwa ist interessant, ist es doch ausdrücklich eine "persönliche Erklärung" . Da sagt der Präsident, dass er zurücktritt. Formell ist es üblich, dass ein Verband mitteilt, dass sein Präsident zurücktritt. Dessen Erklärungen werden dann in eine solche Mitteilung eingearbeitet, genau wie der übliche Dank, die warmen Worte zum Abschied mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Auf diese Heuchelei verzichtete der DFB . Es wäre auch höchstens Peter Peters infrage gekommen, der als Verteter der Profilobby aus der DFL im Präsidium des DFB sitzt.