Ab 12.05 beginnt die Übertragung des Finaltags der Amateure. Auf dem Programm stehen 21 Spiele in drei Konferenzen. 17 der 21 Partien werden zudem in voller Länge im Livestream bei sportschau.de zu sehen sein.

Für die Klubs geht es nicht nur um die begehrten Pokal-Trophäen der jeweiligen Landesverbände, die Sieger treten in der kommenden Saison auch in der ersten Runde des DFB-Pokals an.