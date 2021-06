DFB legt Heimspielorte für WM-Qualifikation fest

Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in seiner Sitzung am Mittwoch (16.06.2021) in München. Im ersten Heimspiel nach der Europameisterschaft treffen die Männer am 5. September in Stuttgart auf Armenien. In Hamburg kommt es am 8. Oktober zum Rückspiel gegen Rumänien. Am 11. November steht in Wolfsburg das Spiel gegen Liechtenstein an. Ob und wie viele Zuschauer zugelassen werden können, wird in Abstimmung mit den zuständigen Behörden zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Das DFB-Team hat nach drei Qualifikationsspielen für die WM 2022 in Katar sechs Punkte auf dem Konto. Bei der Fortsetzung der Quali im September wird Hansi Flick erstmals als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw die Mannschaft betreuen.

"Toll, in Cottbus und Chemnitz zu Gast zu sein"

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg startet in die Qualifikation für die WM 2023 am 18. September in Cottbus und trifft dort auf Bulgarien. Am 21. September folgt in Chemnitz die Begegnung mit Serbien. Die Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Voss-Tecklenburg sagte: "Es ist toll, in Cottbus und Chemnitz zu Gast zu sein. Die Verantwortlichen beider Standorte haben sich sehr bemüht, ein Frauen-Länderspiel ausrichten zu dürfen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir den Auftakt in die neue Saison dort bestreiten können."

Die Titelkämpfe 2023 finden erstmals mit 32 Mannschaften in Neuseeland und Australien statt. Die DFB-Auswahl trifft in ihrer Qualifikationsgruppe H neben Serbien und Bulgarien auf die Türkei, Israel und Portugal. Die neun Gruppen-Ersten qualifizieren sich direkt für das WM-Endturnier. Die Gruppen-Zweiten spielen Playoffs um zwei weitere Plätze.

Stand: 16.06.2021, 16:09