Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag (02.05.2021) nach einem zweitägigen Krisengipfel in Potsdam mitteilte, sei dem DFB-Präsidenten Keller und dem Generalsekretär Curtius mehrheitlich das Vertrauen entzogen worden. Mit diesem Votum steht ein Rücktritt der beiden Funktionäre im Raum, Keller wurde explizit dazu aufgefordert. "Zur Abwendung weiteren Schadens vom Verband fordert die Konferenz den Präsidenten auf, von seinem Amt zurückzutreten" , hieß es in der Mitteilung.

Während Keller für die jährliche Aufwandsentschädigung von 246.000 Euro ein Ehrenamt bekleidet, ist Curtius ein Angestellter des DFB. Beide sitzen außerdem im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der DFB GmbH, die sich um Sponsoren sowie die Vermarktung des DFB-Pokals oder von Länderspielen kümmert. Curtius sagte auf Sportschau-Anfrage, dass er sich am Abend nicht zu den Entwicklungen äußern wolle.