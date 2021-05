DFB: Landesverbände entziehen Keller und Curtius das Vertrauen

Der frühere DFB-Präsident Reinhard Grindel erhob zudem schwere Vorwürfe gegen Koch. Demnach habe Koch eher als bislang von ihm behauptet von der Enthüllung im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" über fragwürdige Zahlungen im Zusammenhang mit der WM-Vergabe gewusst. Koch habe aber weder das Präsidium noch den damaligen Präsidenten Wolfgang Niersbach frühzeitig über die Recherche in Kenntnis gesetzt. Dies, so der damalige Schatzmeister Grindel, "wäre gut gewesen, um sportpolitisch, möglicherweise auch steuerrechtlich" auf die vom "Spiegel" erhobenen Vorwürfe zu reagieren.

Koch, so Grindel, habe ihm von seiner Kenntnis berichtet, ein paar Tage später in einer Krisensitzung mit Niersbach allerdings so getan, als höre er zum ersten Mal von der Recherche. Die Vorgänge um die Vergabe der WM 2006 sind bis heute teilweise offen. Auf Anfrage der Sportschau ließ Koch über den Bayerischen Fußball-Verband, dessen Präsident er ist, mitteilen, "dass die Aussagen von Reinhard Grindel nicht der Wahrheit entsprechen" . Koch sei indes nicht verwundert, "dass Herr Grindel diese Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt trifft und ganz gezielt Öffentlichkeit herstellt" .

red | Stand: 02.05.2021, 15:03