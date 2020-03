Im Mittelpunkt stand eine Doppelmoral, die viele Fans dem DFB und den Funktionären in den Klubs vorwerfen. "Wenn ein Milliardär heult, ist der Aufschrei groß! Aber eine Unterbrechung wegen Rassismus? 'Kontextlos'!" , schrieben die Hertha-Fans im Spiel gegen Bremen. Bei den rassistischen Beleidigungen gegen Herthas Jordan Torunarigha hatte sich der DFB auf die Position bezogen, dass zwischen der Beleidigung (85. Minute) und dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Schiedsrichters (90. Minute) "kein Kontext herzustellen" gewesen sei. Der vermeintlich laxe Umgang mit Rassismus, Homophobie und Sexismus in den Stadien oder Korruption in den Verbänden im Vergleich zum Schutz von Dietmar Hopp stößt vielen Fans auf.

Hauptthemen: Katar, Rassismus und Korruption

So auch in Kaiserslautern, wo wie in vielen Stadien die Hauptthemen des Protests gezeigt wurden. "Menschenrechtsverletzungen in Katar? Nie gesehen! Rassismus im Stadion? Nie gehört? Korruption in den eigenen Reihen? Nie passiert! Beleidigung eines Premiumpartners? Zuschauerausschluss, Spielabbruch, Sippenhaft! Das erinnert an ganz dunkle Zeiten, Fick Dich DFB." Die Erinnerung an "dunkle Zeiten" bezieht sich auf ein Zitat von Hopp aus der Vorwoche, die von ihm gegründete Softwarefirma SAP ist Sponsor des DFB und des FC Bayern - beide hatten besonders deutlich Stellung für Hopp bezogen.

In Mönchengladbach kritisierten einige Fans ihren Sportdirektor Max Eberl, der sportlich der Champions League angehöre, fanpolitisch aber Kreisliga sei. Wohl ein Bezug auf Eberls klare Worte gegen die Hopp-Plakate und seinen indirekten Vergleich zwischen den Plakaten und den neun Toten bei dem rechtsextremen Terroranschlag von Hanau.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die ganz großen Fehlleistungen in den Fanblöcken blieben diesmal zumindest die Ausnahme: Homophobe Beleidigungen beim Regionalligisten Wuppertal und ähnlich Widerwärtiges aus dem Magdeburger Block beim Drittligaspiel in Duisburg waren zumindest bis Samstagabend die deutlichsten Ausreißer nach weit unten.

Die Ausnahme des Samstags: Stufe 2 in Jena

Einen Fall für den Drei-Stufen-Plan gab es am Samstag dann doch. "Die Doppelmoral des DFB ist der Hohn - und D. Hopp ein Hurensohn", schrieben Fans von Carl Zeiss Jena im Drittligaspiel gegen 1860 München auf ein Plakat. Schon in der 3. Minute veranlasste Schiedsrichter Florian Exner deshalb eine Durchsage, später rief er Stufe 2 aus und schickte die Spieler in die Kabinen. Schließlich führte er das Spiel zu Ende.

Der Vorgang sorgte für Verwunderung, denn der DFB hatte unter der Woche geschrieben: "Kritik gegen Institutionen und Personen ist selbstverständlich zulässig. Selbst wenn sie beleidigend oder grob unsportlich sein sollte, kann das Spiel auch künftig weiterlaufen und gegebenenfalls wie bisher nur ein sportgerichtliches Verfahren (ohne die Anwendung des Drei-Stufen-Plans) nach dem Spiel eingeleitet werden." Das sollte wohl heißen, dass der Drei-Stufen-Plan wieder allein für Diskriminierung wie Rassismus, Homophobie und Sexismus gedacht ist, nicht aber für persönliche Beleidigungen, die immer noch im Nachgang vom DFB-Sportgericht sanktioniert werden könnten. Das Wort "kann" im Wortlaut der DFB-Erklärung sorgt allerdings für eine Hintertür.

Es bleibt Klärungsbedarf

Der Subtext lautet wohl, dass man sich den Einsatz des Drei-Stufen-Plans auch bei Beleidigungen für "bestimmte Konstellationen" offen halten müsse. DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch wollte am Samstag im Gespräch mit sportschau.de keine Stellungnahme abgeben. Dass der Vorgang in Jena mit all dem nicht so recht zusammen passte, zeigt vor allem eins: Beim Drei-Stufen-Plan besteht weiter Klärungsbedarf für Fans, Schiedsrichter und Funktionäre.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 07.03.2020, 20:31