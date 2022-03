DFB - Zweifel an harmonischem Bundestag

Die Tagesordnung ist nun auch veröffentlicht worden. Am Dienstag (08.03.2022) wurde sie auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes hochgeladen. "Neuwahl des Präsidenten / der Präsidentin durch den DFB-Bundestag" , heißt es unter dem zehnten Tagesordnungspunkt.

Während beim "Wahlleiter" auf das Gendern verzichtet wurde, wird es beim höchsten Amt getan, obwohl doch mit Bernd Neuendorf und Peter Peters nur zwei Männer zur Auswahl stehen.

Immerhin sind es zwei, das gab es schließlich vorher noch nie in der Geschichte des Verbandes, der seit 1900 besteht. Auf dem 44. Ordentlichen Bundestag am Freitag (11.03.2022) in Bonn werden daher auch Wahlurnen statt nur Stimmzettel benötigt.

Möglicherweise kommt es auch zu einer satzungsgemäß ab zwei Kandidat:innen vorgeschriebenen geheimen Abstimmung, wenn es um eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten geht. Der Süddeutsche Fußball-Verband darf diesen Posten stellen. Der größte von fünf Regionalverbänden schlug Rainer Koch dafür vor, und der wiederum habe sich "nicht erst seit heute dafür" eingesetzt, dass Silke Sinning "direkt gegen mich" antreten könne.

Das jedenfalls behauptete der DFB-Interimspräsident in einem Statement, in dem er sich gegen massive Vorwürfe von drei ehemaligen DFB-Präsidenten zur Wehr setzt, die an die Delegierten appellierten, das "System Koch" zu beenden.