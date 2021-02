Der Sport und das Wetter - Schneefall, Eisregen, Spielabsagen

Die Nachricht bebilderte die Medienabteilung von Werder Bremen mit einem leeren Stadion, an der Seite Schnee, der Platz womöglich auch noch gefroren. Der Text dazu war ein kurzer - und doch vermittelte er eine Ahnung davon, was in den nächsten Tagen auch an anderen Orten Realität werden könnte. Das Spiel in der Frauen-Bundesliga gegen den SC Freiburg ist wegen der "witterungsbedingten Unbespielbarkeit" abgesagt worden, teilte Werder am Freitagnachmittag (06.02.2021) mit.

Für Bremens Fußballerinnen ist es schon die zweite Absage in Folge - am vergangenen Wochenende fiel die Partie bei Turbine Potsdam dem Schnee zum Opfer. Auch das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den MSV Duisburg ist abgesagt worden. Der Platz in Frankfurt ist schon jetzt unbespielbar.

Niedersachsens Sport und der Wetterbericht

Nach einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnten die Bundesländer Bremen und Niedersachsen in den nächsten Tagen besonders stark von der ungewöhnlichen Wetterlage betroffen sein. Extrem starke Schneefälle, stürmische Böen, Schneeverwehungen und Glatteis werden erwartet. "Die Auswirkungen dieser Wetterlage werden dramatisch sein" , sagte ein DWD-Sprecher.

Bei Norddeutschlands Fußballvereinen wird man diese Entwicklung aufmerksam verfolgen. Am Samstag (07.02.2021) treffen im Derby Eintracht Braunschweig und Hannover 96 aufeinander - wenn denn das Wetter mitspielt. Auch der VfL Osnabrück hat zeitgleich ein Heimspiel.

Schneeverwehungen in Ostwestfalen-Lippe erwartet

Auch für Nordrhein-Westfalen hat der DWD eine Unwetterwarnung herausgegeben. Schnee, Eisregen, Glatteis - vieles scheint möglich, noch ist die Wetterlage allerdings undurchsichtig. Noch ließen die Wettermodelle keine sichere Prognose zu, sagte Meteorologin Ulrike Zenkner vom DWD in Essen am Samstagmorgen.