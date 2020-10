Transferticker: Choupo-Moting, Bailey, Rashica - wer wechselt heute noch?

In den Top-5-Ligen endet heute Abend das Transferfenster. In Deutschland ist um 18 Uhr Feierabend, auch in Spanien, Italien und Frankreich sind nur noch heute Transfers möglich. Ausgenommen von dieser Regelung sind Spieler, die derzeit ohne Verein sind. Sie können auch nach dem Ende des Transferfenster noch wechseln. Dazu gehören in Zeiten von Covid-19 auch so namhafte Spieler wie Mario Götze.

In Englands Premier League gibt es noch eine Besonderheit. Zwar endet dort ebenfalls die Frist am Abend, doch schon am Dienstag öffnet das Transferfenster erneut. Bis zum 16. Oktober können die Premier-League-Vereine dann wieder Deals abschließen, allerdings nur mit Mannschaften, die in England von der zweiten Liga abwärts eingegliedert sind. Große Transferdeals sind dann also nicht mehr zu erwarten.

11.11 Uhr, Wechsel bestätigt: Hoffenheim leiht Tottenhams Sessegnon

Neuer Flügelspieler für 1899 Hoffenheim: Der Bundesligist hat Ryan Sessegnon von Tottenham für ein Jahr ausgeliehen. Sessegnon hatte vor einigen Jahren für Furore gesorgt, als er mit 16 für den FC Fulham in der zweiten Liga debütierte. Von dort war er 2019 zu den "Spurs" gewechselt, wo er sich jedoch nicht hatte durchsetzen können.

11.05 Uhr, Wechsel bestätigt: PSG holt Pereira aus Porto

Neuzugang für Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain: Vom FC Porto hat Frankreichs Meister Danilo Pereira verpflichtet. Pereira, 29, ist defensiver Mittelfeldspieler und Nationalspieler Portugals. Mit der portugiesischen Nationalmannschaft gewann der defensive Mittelfeldspieler die Europameisterschaft und die Nations League.

10.57 Uhr, Gerücht: Bayerns Fein nach Eindhoven?

Gespielt hat Adrian Fein in dieser Saison nur für die Reserve von Bayern München, nicht aber für die Profis von Hansi Flick. Nun sieht es so aus, als stünde für Fein, der bereits die abgelaufene Saison als Leihspieler beim Hamburger SV verbracht hatte, ein erneuter Ortswechsel an. Wie der "kicker" berichtet, möchte die PSV Eindhoven mit Trainer Roger Schmidt Fein gerne ausleihen.

10.44 Uhr, Wechsel bestätigt: Neue Heimat Emmen - Wiedwald verlässt Frankfurt

Bei Eintracht Frankfurt war Felix Wiedwald nur noch Torhüter Nummer drei und ohne Chance auf Einsätze. Nun hat Wiedwald einen neuen Arbeitgeber gefunden: Beim niederländischen Erstligisten FC Emmen hat er einen Einjahresvertrag unterschrieben.

10.30 Uhr, Gerücht: Marseille statt Leeds - Cuisance vor Wechsel

Michaël Cuisance könnte die Bayern nun offenbar doch noch verlassen. Vor einigen Tagen galt sein Wechsel zu Leeds United als wahrscheinlich, doch dazu kam es nicht. Stattdessen könnte Cuisance nun nach Frankreich zurückkehren. Wie "RMC" berichtet, absolviert Cuisance gerade den Medizincheck bei Olympique Marseille. Geplant ist wohl eine Leihe über ein Jahr mit Kaufoption.

10.25 Uhr, Gerücht: Kluivert zum Medizincheck in Leipzig

Auch der Wechsel von Justin Kluivert zu RB Leipzig könnte heute noch über die Bühne gehen. Wie die "Bild" berichtet, unterzieht sich Kluivert gerade dem Medizincheck, anschließend soll er zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden. Auch eine Kaufoption soll Leipzig ausgehandelt haben.

10.15 Uhr, Gerücht: Hertha verleiht Maier und holt Guendouzi

Für die Verantwortlichen von Hertha BSC könnte dieser letzte Tag der Transferperiode ein wirklich aufregender werden. Wie mehrere Medien berichten, möchte die Hertha Mittelfeldspieler Arne Maier verleihen, um ihm mehr Spielpraxis zu ermöglichen. Das Ziel von Maier könnte Aufsteiger Arminia Bielefeld sein. Im Gegenzug möchten die Berliner Mattéo Guendouzi vom FC Arsenal ausleihen.

10.05 Uhr, Gerücht: Rudy vor Rückkehr nach Hoffenheim

In den ersten Saisonspielen hatte Sebastian Rudy bei Schalke 04 als Rechtsverteidiger ausgeholfen, von Erfolg war das nicht gekrönt. Nun könnte Rudy Schalke noch verlassen, das meldet zumindest "Sport1". Dem Bericht zufolge soll Rudy den Rest der Saison auf Leihbasis für 1899 Hoffenheim spielen. Dort hatte Rudy schon von 2010 - 2017 und in der Saison 2019/20 gespielt.

Stand: 05.10.2020, 11:07