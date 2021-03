SSV Jahn vermutet Teambesprechung als Grund für viele Infektionen

DFL beobachtet Entwicklung "in Bezug auf Mutationen"

Die DFL äußerte sich vage zu den Entwicklungen beim Jahn, bei dem erstmals im deutschen Profifußball Infektionen mit der Mutrante B.1.1.7. bekanntgeworden waren. " Innerhalb der 'Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb' verfolgen wir selbstverständlich dennoch aktuelle Entwicklungen permanent, beispielsweise in Bezug auf Mutationen. Dies dient auch dazu, gegebenenfalls zu reagieren – vor allem für den Fall von erkennbaren Trends ", wurde Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer, der bei der Erstellung des Konzeptes federführend war, in einer Mitteilung zitiert.

Vereine warten bei Länderspielabstellungen ab

Bei den Vereinen rückt allmählich die Frage in den Vordergrund, wie sie bei der kommenden Abstellungsperiode des Weltverbandes FIFA für Länderspiele entscheiden sollen, die am Montag (22.03.2021) beginnt. Grundsätzlich sind die Klubs gezwungen, ihre Spieler zu den Nationalmannschaften reisen zu lassen, während der Pandemie gelten aber Ausnahmeregelungen. So darf Profis, die sich nach dem Länderspiel oder nach der Rückkehr zum Klub mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben müssten, die Abstellung verwehrt werden.

Da sich die maßgebliche Einschätzung des Robert Koch-Institutes noch ändern kann, welche Länder zum Beginn der Abstellungsperiode etwa als Virusmutantengebiet oder Hochinzidenzgebiet eingestuft werden, warten viele Klubs noch mit ihren Entscheidungen. Es ist aber damit zu rechnen, dass es Reiseverbote geben wird, zumal nach der Länderspielpause die wichtige Schlussphase der Saison beginnt.

Stand: 03.03.2021, 13:03