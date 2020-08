Das Viertelfinale in nur einem K.o.-Spiel war ein Fußballabend für die Geschichtsbücher, eine Gala, in der die Bayern den FC Barcelona dermaßen zur Verzweiflung brachte, dass die Erfinder des "Tiki Taka" am Ende lange Bälle schlugen. Mit perfektem Hochgeschwindigkeits-Pressing schossen Müller und Coutinho (je zwei Tore), Kimmich, Perisic, Gnabry und Lewandowski die Katalanen aus dem Stadion in Lissabon - Bayern siegte 8:2! Nach diesem Spiel internationalen Beobachtern zu erklären, dass die deutsche Nationalmannschaft einen Thomas Müller nicht mehr braucht: unmöglich.