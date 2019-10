Es brauchte einen abgefälschten Schuss des eingewechselten Nicola Barella und es brauchte die Nachspielzeit: Inter Mailand rettete am ersten Spieltag der Champions League daheim gegen Slavia Prag erst in der 92. Minute mit viel Glück ein 1:1. Hinterher hieß es, Inter sei nur knapp an einer Blamage vorbeigekommen. Doch bei näherer Betrachtung war das Remis in San Siro nicht wirklich eine Überraschung.

Drei Gegentore in 16 Pflichtspielen

Slavia ist ungeschlagener Tabellenführer der tschechischen Liga. Nach elf Spieltagen hat das Team neun Siege und zwei Unentschieden eingefahren. Das Besondere: Die Mannschaft von Trainer Jindrich Trpisovsky hat erst zwei Gegentore kassiert. Auch im tschechischen Supercup, im Pokal und in der Champions-League-Qualifikation gegen den rumänischen Meister FC Cluj gab es keinen Gegentreffer. Insgesamt macht das drei Tore in 16 Spielen.

Natürlich glänzte der Meister und Pokalsieger aus der Hauptstadt in Mailand nicht mit Hurra-Fußball. Das musste er auch nicht. Im 4-3-1-2-System kam das Team tiefstehend, kompakt, lauffreudig und zweikampfstark daher und ließ nur wenige Chancen zu. In der 63. Minute nutzte Slavia eine seiner wenigen Möglichkeiten eiskalt, Peter Olayinka brachte die Gäste in Führung.