FC Chelsea gegen Juventus Turin - das ist das Aufeinandertreffen zwei der großen Mannschaften im europäischen Fußball. Doch die großen Schlagzeilen der englischen Fußballpresse gehören eher nicht dieser Begegnung des 5. Gruppenspieltags in der Champions League. Vielmehr steht die Trainersuche bei Manchester United nach der Entlassung von Solskaer im absoluten Fokus. Auch italienische Zeitungen packen die Vorberichte eher in ihre Randspalten.

Wohltätigkeit vor Fußball

Selbst Roman Abramowitsch, der russische Milliardär und Chelseas Klubeigentümer, schenkt es sich, an diesem Dienstagabend (Anstoß: 21 Uhr) an der Stamford Bridge vorbeizuschauen, obwohl er gerade in London weilte und dabei am vergangenen Sonntag (21.11.2021) einen seiner ganz seltenen Stadionbesuche machte. Dort traf Abramowitsch - selbst Staatsbürger Israels - den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog anlässlich von Chelseas Initiative "Say No To Antisemitism".

Für den heutigen Dienstag sei eine andere Wohltätigkeitsveranstaltung geplant und eben wichtiger als der Fußball, sagte ein Sprecher Abramowitschs dem "Guardian". Vor drei Jahren sah sich Abramowitsch zuletzt live ein Spiel im Stadion seines Klubs an.