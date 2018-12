Der FC Bayern, Borussia Dortmund und der FC Schalke schauen am Montag (17.12.2018) gebannt nach Nyon. Denn dort wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost.

Den Münchnern und dem BVB wird dabei ein vermeintlich leichterer Gegner zugelost. Sie haben ihre Vorrunden-Gruppe gewonnen - genau wie Real Madrid, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus Turin und der FC Porto.

Schalke ist im Topf der Gruppen-Zweiten - gemeinsam mit dem FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Atlético Madrid, der AS Rom, Ajax Amsterdam und Olympique Lyon.

Gruppenerste im Rückspiel daheim

Die acht Gruppenersten müssen zunächst bei einem der acht Gruppenzweiten auswärts antreten. Im entscheidenden Rückspiel haben sie Heimrecht. Ausgeschlossen sind deutsche Duelle und Spiele gegen Mannschaften aus der eigenen Gruppe. Das heißt beispielsweise für die Dortmunder, dass sie nicht gegen den FC Schalke und Atlético Madrid antreten müssen.

Fakt ist, dass es den FC Schalke arg erwischen wird. Da München, Dortmund und Porto als Gegner nicht infrage kommen, bleiben den "Königsblauen" als potenzielle Kontrahenten nur noch Real Madrid, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City oder Juventus Turin.

Liverpool wohl der schwerste Gegner

Die Münchner sind entspannt. "Es gibt genug Hochkaräter. Von daher es ist gehupft wie gezupft. Aber man hat den einen kleineren Vorteil, dass man das zweite Spiel zu Hause spielt", sagte Trainer Niko Kovac.

Beim Borussia Dortmund verspürt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke keinerlei Verlangen nach einem Wiedersehen mit Jürgen Klopp im Achtelfinale. "Liverpool muss es in der nächsten Runde nicht sein" , sagte er.

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 12./13. sowie am 19./20. Februar ausgetragen. Die Rückspiele finden am 5./6. und 12./13. März statt.

red/sid/dpa | Stand: 13.12.2018, 09:43