Was steht auf dem Spiel?

Objektiv betrachtet für Real Madrid viel mehr als für den FC Bayern. Die Münchner können bei einem Weiterkommen gegen die "Königlichen" zum zweiten Mal das Triple klarmachen. Deutscher Meister sind sie schon, deutscher Pokalsieger können sie auch noch werden.

Für das Starensemble von Trainer Zinédine Zidane geht es dagegen darum, eine weitgehend verkorkste Saison glanzvoll zu korrigieren. Den Meistertitel und den spanischen Pokal musste Real dem Erzrivalen FC Barcelona überlassen. Würde Madrid jedoch die Champions League gewinnen, wäre es das dritte Mal in Folge. Das ist seit deren Einführung 1992/93 noch keiner Mannschaft gelungen.

Video starten, abbrechen mit Escape Bayern erwartet ein ungemütliches Rückspiel | Morgenmagazin | 30.04.2018 | 01:28 Min. | Verfügbar bis 30.04.2019 | Das Erste

Fokus auf Offensive

Sergio Ramos und Thomas Müller (r.)

Nach dem 1:2 im Hinspiel liegt der Fokus bei den Bayern ganz klar auf der Offensive. Mutig nach vorne spielen, lautet die Devise. "Wir müssen auf jeden Fall zwei Tore erzielen, das ist der Plan" , sagt Thomas Müller. Und in den großen Spielen gegen Real endlich den Respekt abschütteln: "Dann werden die Bälle auch die Torlinie überqueren" , glaubt Müller, der noch nie gegen Real getroffen hat.

Doppelspitze für Heynckes kein Thema

FCB -Trainer Jupp Heynckes hat keine Geheimpläne, offenes Visier ist angesagt: "Wir müssen effizienter sein. Wir sind hier, um unsere Chance wahrzunehmen." Seine Mannschaft verstehe es, in solchen Spielen über sich hinauszuwachsen. Eine Startelf mit der Doppelspitze Robert Lewandowski und Sandro Wagner schloss er aus: "Sandro kann vielleicht eine Waffe werden während des Spiels." Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge wünscht sich einen heroischen Kampf. Notfalls müsse die Mannschaft einen "Heldentod" sterben.

Zidane fordert eine Sternstunde

Zinédine Zidane

Reals Trainer Zidane lässt sich vom Hinspielergebnis nicht blenden. Konzentration, Entschlossenheit und voller Einsatz seien wichtig, um zu bestehen. Seine Marschroute: "Wir müssen so spielen, wie wir es in diesem Jahr überhaupt noch nicht getan haben und einfach alles geben, um ins Endspiel zu kommen."

Die Causa Lewandowski

Nach seinem torlosen Auftritt im Hinspiel kam Kritik am polnischen Torjäger auf. Tenor: Er werde seinem Status als Nummer 1 im Bayern-Sturm in den ganz großen Spielen nicht gerecht. In zwölf Partien ab dem Viertelfinale der Champions League hat Lewandowski für die Bayern tatsächlich nur fünfmal getroffen. Rummenigge bleibt cool, findet die Kritik "lächerlich" - und erhofft sich doch eine Antwort im Bernabeu-Stadion.

Wer soll Ronaldo stoppen?

Cristiano Ronaldo (r.) in Aktion

Dabei wird es auf Niklas Süle und Mats Hummels im Abwehrzentrum ankommen. "Wir haben ihn im Hinspiel gut im Griff gehabt" , sagt Süle selbstbewusst. Stimmt, denn da ging der Portugiese leer aus. Allerdings erzielte Ronaldo in sechs Spielen gegen die Bayern im Real-Trikot neun Tore. In der aktuellen Champions-League-Saison traf er bereits 15 Mal.

Die personelle Situation

Der am Oberschenkel verletzte Arjen Robben blieb erwartungsgemäß in München, zudem fehlen Manuel Neuer, Kingsley Coman, Arturo Vidal und Jérôme Boateng. Zumindest wieder im Bayern-Aufgebot sind die zuletzt angeschlagenen Javi Martínez und David Alaba.

Auch Madrid hat Verletzungssorgen. Rechtsverteidiger Dani Carvajal fehlt wegen einer Oberschenkelblessur, Mittelfeldspieler Isco muss mit einer Schulterstauchung pausieren. Der Einsatz von Verteidiger Nacho ist fraglich.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Real Madrid: Navas - Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kovacic - Modric, Kroos - Asensio, Ronaldo

Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez - James, Thiago - Müller, Lewandowski, Ribéry

Video starten, abbrechen mit Escape Bayern München verliert gegen Real Madrid - die Tore | Tagesthemen | 25.04.2018 | 00:57 Min. | Verfügbar bis 25.04.2019 | Das Erste

red | Stand: 01.05.2018, 08:00