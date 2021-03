Borussia Mönchengladbach - die Kutsche der "Fohlen" ist derzeit auf mächtig abschüssiger Strecke unterwegs. Sowohl gegen Manchester City im Achtelfinalhinspiel vor knapp drei Wochen als auch jüngst gegen den FC Augsburg mangelte es nicht an der Einstellung der Mannschaft, auch nicht am Willen, den Sieg zu erringen. Aber aus verschiedenen Gründen blieb jeweils der Erfolg versagt.

Rose: "Im Moment kann ich sagen, was ich will. Es ist eh falsch."

Ist es nur das Spielglück, dass der Borussia in der aktuellen Phase fehlt und Roses Team gefährlich nahe an den negativen Vereinsrekord von acht Pflichtspielniederlagen in Serie aus dem Jahr 1989 bringt? "Wir haben - außer, dass die Ergebnisse nicht stimmen - keine Riesenbaustellen, die wir aufarbeiten müssten" , sagte Marco Rose am Tag vor dem Rückspiel gegen Man City in Budapest. Und fügte angesprochen auf die Aussichten gegen die Engländer hinzu: "Im Moment kann ich sagen, was ich will. Es ist eh falsch."

Im Hinspiel gegen Manchester hat die Mannschaft um Lars Stindl gefightet, aber Manchester war eine Klasse besser und ließ in der ersten Halbzeit null Gladbacher Torchancen zu. Endstand 0:2. Rose will im Rückspiel "offensiver verteidigen" und vor allem: nach vorne spielen. "Wir müssen ein paar Dinge anpassen. Wir haben in der Analyse gesehen, dass wir besser, einfacher, klarer Tiefe finden könnten" , führte der am Saisonende zu Borussia Dortmund abwandernde Trainer aus, "stattdessen haben wir nochmal einen Pass zurück oder quer gespielt. Das sind Dinge, die wir jetzt versuchen, anders und besser zu machen."

Kramer und Bensebaini zurück im Mannschaftstraining

Aller Voraussicht nach kann der Coach auf seine Stammgrößen Christoph Kramer und Ramy Bensebaini zurückgreifen, die beide ihre Kapselverletzungen auskuriert haben. "Es sieht tatsächlich auch ganz gut aus. Wir müssen schauen, wie wer durchkommt. Aber wir haben alle wieder an Bord" , sagte Rose. Und für das Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit, von 28 Torschüssen, wie gegen Augsburg, nicht nur eine ins Ziel zu bringen, sondern gegen Manchester mindestens zwei, dafür wäre jeder Routinier wichtig.

Während City-Manager Pep Guardiola die Gladbacher vor der Partie (16.03.2021, 20.45 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) mit beinahe zu großen Ovationen bedenkt ( "Ich habe unglaublichen Respekt vor Gladbach. Sie haben Waffen, und sie wissen, wie sie diese benutzen" ), spricht man in Mönchengladbach von einem "Bonusspiel" in Budapest (Sportdirektor Max Eberl) und von der Konzentration auf die Liga (Rose) nach der Rückkehr von der vermutlich letzten europäischen Reise der Borussia in dieser Saison. Alles andere wäre, so der Cheftrainer, "mehr als außergewöhnlich - das wäre eine Sensation" .

Reise nach Budapest für 1,5 Millionen Euro

Zwei Tage wird der Europapokal-Ausflug der "Fohlen" dauern - und zusätzlich zu den Reisekosten 1,5 Millionen Euro verschlingen. Da die Borussia nach dem in Manchester anberaumten Rückspiel zwei Wochen in Quarantäne hätte gehen müssen, musste man die Verlegung nach Budapest beantragen. Antrag stattgegeben.