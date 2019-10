Das Wort Krise lächelte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Champions-League-Partie von RB Leipzig am Mittwoch (23.10.2019, 18.55 Uhr) gegen Zenit St. Petersburg einfach weg. "Wenn wir eine Krise haben, dann hat die halbe Liga eine mittelgroße Krise" , sagte er schmunzelnd.

Allerdings lässt sich von einem positiven Lauf angesichts von zuletzt vier Pflichtspielen in Folge ohne Sieg bei Leipzig auch nicht sprechen. Als die Sachsen zuletzt eine ähnliche Serie hatten, hieß der Trainer noch Ralph Hasenhüttl.

St. Petersburg mit guter Form

Deshalb schlägt Vereinsboss Oliver Mintzlaff anders als sein Trainer weniger moderate Töne an: "Wir müssen das auf den Platz bringen, was die Mannschaft kann. Das heißt: Ein Sieg gegen Zenit."

Das dürfte allerdings eine knackige Aufgabe werden. In der russischen Liga feierte Zenit zuletzt zwei deutliche Siege in Folge und schloss mit einem klaren 6:1 gegen Tabellennachbar FK Rostow in der Tabelle als Zweiter zu Spitzenreiter Lokomotive Moskau auf.

Starke Zenit-Defensive

In der Champions League landete das Team von Trainer Sergei Semak nach einem 1:1 bei Olympique Lyon einen 3:1-Sieg gegen Benfica Lissabon und führt die Gruppe G damit vor dem letzten Hinrundenspiel an.