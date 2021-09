Als der Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Manchester United feststand, wollte Manchesters Coach Ole-Gunnar Solskjaer gar nicht so sehr über das Sportliche reden. Was "CR7" einer Mannschaft auf dem Platz geben kann, weiß ohnehin jeder, dazu hätte es auch nicht seines Doppelpacks beim Debüt am vergangenen Samstag (11.09.2021) gegen Newcastle United bedurft. Solskjaer betonte ausdrücklich eine andere Stärke: "Was Cristiano für uns in der Kabine bedeutet, was er für eine Mentalität mitbringt, für eine Trainingseinstellung und Professionalität vorlebt, das ist unschätzbar wichtig, vor allem für unsere jungen Spieler."

All das fehlt umgekehrt nun bei Juventus. Und dabei ist es nicht so, als wären die "Bianconeri" vor dem Ronaldo-Abgang sorgenfrei gewesen Denn auch mit Ronaldo, immerhin Torschützenkönig der Serie-A-Saison 20/21, war Juve nur mit viel Glück Vierter geworden. Nach zuvor neun Meisterschaften in Serie hatte es lange sogar so ausgesehen, als würde es diesmal nicht für die Champions League reichen. Erst am letzten Spieltag rettete sich das Team durch den zeitgleichen Patzer des SSC Neapel in die Königsklasse.