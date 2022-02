Nachwuchsarbeit ist Fluch und Segen

Salzburg gilt als Talentschmiede. Der Klub, der Teil des Red-Bull-Imperiums ist, war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Sprungbrett für junge Spieler. So spielten unter anderem Sadio Mané vom FC Liverpool und Erling Haaland von Borussia Dortmund in Salzburg. So ist die herausragende Nachwuchsarbeit Fluch und Segen zugleich. Immer wieder verliert der Klub seine besten Spieler an die internationale Konkurrenz.

Adeyemi zu Borussia Dortmund?

Mit Karim Adeyemi steht das nächste Top-Talent schon in den Startlöchern. Der 20-jährige, deutsche Nationalspieler führt die Torschützenliste in Österreich mit 14 Toren an. In der Champions League war Adeyemi bereits dreimal erfolgreich und ist damit gemeinsam mit dem Schweizer Noah Okafor bester Torjäger der Salzburger. Okafor ist gerade mal 21 Jahre alt. Überhaupt stellt Salzburg in der Champions League das jüngste Team aller Teilnehmer.

Adeyemi soll angeblich vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga stehen - es zieht ihn wohl zu Borussia Dortmund. Der Vertrag des Angreifers bei den Österreichern läuft bis Sommer 2024, im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro. Adeyemi soll beim BVB den abwanderungswilligen Haaland ersetzen. Der 20-Jährige wurde übrigens in München geboren und spielte in der Jugend zwei Jahre für den FC Bayern. Damals konnte er sich dort allerdings nicht durchsetzen.

Jaissle neuer Stern am Salzburger Trainer-Himmel

Genau wie bei Trainer Matthias Jaissle. Der 33-Jährige war als Profi in Hoffenheim und ist der jüngste Trainer in der aktuellen Champions-League-Saison. Als Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Anfang 2013 zum Co-Trainer bei der TSG befördert wurde, stand Jaissle noch als Spieler im Kader.

Auch für Trainer ist Salzburg das ideale Sprungbrett: Niko Kovac, Marco Rose, Roger Schmidt, Oliver Glasner, Adi Hütter und sogar Bundestrainer Hansi Flick – sie alle waren während ihrer Karriere in Salzburg aktiv. So kann es sein, dass nicht nur Adeyemi, sondern auch Jaissle bald schon in in der Bundesliga auftauchen.

Quelle: red/vdv/sid/dpa