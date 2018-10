Anlaufschwierigkeiten eines Stürmers: Als Mark Uth im Sommer von der TSG Hoffenheim zum FC Schalke 04 wechselte, waren sich alle Parteien einig: Schalke hat jetzt einen neuen Torjäger. Und der wird in Kürze auch Schalkes nächster Nationalspieler sein.

Nach zwölf Wochen auf Schalke und sechs absolvierten Bundesligapartien muss man indes feststellen: Es läuft noch nicht bei Mark Uth. Eine Torvorlage hat der 27-Jährige bislang auf seinem Konto - auf einen eigenen Treffer wartet er. "Wir hatten zuletzt das Gefühl, dass er ein bisschen seine Leichtigkeit verloren hat" , begründete Schalkes Coach Domenico Tedesco seine Maßnahme, Uth im letzten Bundesligaspiel gegen Mainz zunächst auf der Ersatzbank zu belassen.

Schalke wird rotieren

Im zweiten Champions-League-Spiel der Schalker bei Lokomotive Moskau am Mittwoch (03.10.18) muss und soll der gebürtige Kölner nun endlich "zünden". Tedesco wird angesichts der Fülle der Spiele in diesen Tagen rotieren und seinen Stammleuten eine Pause verordnen. Neben Uth wird in Moskau sicherlich auch der zuletzt pausierende Naldo wieder zum Einsatz kommen. Und auch Bayern-Neuzugang Sebastian Rudy dürfte in der Startelf stehen, nachdem er zuletzt ebenfalls nur Ersatz war.

Tedesco muss auf Amine Harit und Alessandro Schöpf verzichten. Harit fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus, Schöpf muss wegen eines Infekts pausieren.

Wiedersehen mit Höwedes

Auf der Gegenseite wird es ein Wiedersehen mit einem "alten Bekannten" geben: Seit dieser saison schnürt Schalke-Urgestein Benedikt Höwedes seine Fußballschuhe für Lokomotive. "Gute Freunde kann niemand trennen" , schrieb der 30-Jährige direkt nach der Auslosung im August auf Instagram. "Aber es wird merkwürdig sein, wenn ich gegen Schalke spiele" , ergänzte er später.

Auf Höwedes wird möglicherweise eine Schlüsselaufgabe zukommen: Er wird Schalkes Mittelstürmer aus dem Spiel nehmen müssen., Und der wird höchstwahrscheinlich Mark Uth heißen...

red | Stand: 02.10.2018, 09:21